8. Akdeniz Bilişim Zirvesi Antalya'da Geleceği Şekillendiriyor!

Zirve, katılımcılar için hem teorik hem de uygulamalı bilgi paylaşımı ve ilham dolu bir ortam sundu.

Akdeniz Bilişim Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan Organizasyon Komite Direktörü Emrah Kozan, “8 yılda Türkiye’nin en büyük zirvelerinden biri haline getirdiğimiz Akdeniz Bilişim Zirvesini bu yıl ‘Yıldızlara Uzan Geleceği Tasarla’ sloganıyla gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 38 farklı şehirden 23 üniversite başvuru yaptı. Binden fazla akademisyen, 2 bin 500’den fazla bilişimci ve bin 500’den fazla öğrenciyi ağırlamanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Zirvenin dikkat çeken konuklarından biri olan Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Yörünge Altı Araştırma Uçuşu’nda elde ettiği deneyimlerden bahsetti. Atasever, “Uzaydan dünyayı görmek, insanı adeta yeniden doğmuş gibi hissettiriyor. Mikro yerçekimi ortamında gerçekleştirilen deneyler ve teknolojik uygulamalarla, uzay bilimine hem Türkiye hem de dünya adına katkı sağladık” dedi. Astronotluk sürecindeki eğitimlerin önemine vurgu yapan Atasever, gençlerin bu alanda hayal kurmaya ve çalışmaya teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz, Türkiye’nin en iyi teknokentleri arasında yer alan Antalya Teknokent’in, savunma sanayii, yazılım, tarım, sağlık ve turizm gibi birçok sektörde gerçekleştirdiği projelerle öncü bir rol üstlendiğini söyledi. Yavuz, “Zirve, bölgesel ve uluslararası iş birlikleri için önemli bir platform sağladı. Burada ortaya çıkan yenilikçi fikirler, yalnızca Antalya’yı değil, Türkiye’nin bilişim ekosistemini de ileriye taşıyacak” diye konuştu. Antalya Teknokent’in 233 firma ve 1850 personeliyle yürüttüğü projelerle, teknoloji alanında global ölçekte dikkat çektiğini belirtti.