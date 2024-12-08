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8. Akdeniz Bilişim Zirvesi Antalya'da Geleceği Şekillendiriyor!

etiket 8. Akdeniz Bilişim Zirvesi Antalya'da Geleceği Şekillendiriyor!

Hüsamettin Oğuz
Hüsamettin Oğuz - yazio
08.12.2024 - 13:54

Antalya, dijital dönüşüm ve teknolojik gelişimin merkezi olma yolunda bir adım daha attı. Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 8. Akdeniz Bilişim Zirvesi, 'Yıldızlara Uzan Geleceği Tasarla' sloganıyla, Türkiye'nin dört bir yanından akademisyenleri, bilişim liderlerini, girişimcileri ve gençleri bir araya getirdi.

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Antalya Teknokent’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, yapay zekanın bugünü ve geleceği, dijital dönüşümün iş dünyası ve toplum üzerindeki etkileri ile inovasyonda yeni yaklaşımlar ele alındı.

Antalya Teknokent’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, yapay zekanın bugünü ve geleceği, dijital dönüşümün iş dünyası ve toplum üzerindeki etkileri ile inovasyonda yeni yaklaşımlar ele alındı.

Zirve, katılımcılar için hem teorik hem de uygulamalı bilgi paylaşımı ve ilham dolu bir ortam sundu.

Akdeniz Bilişim Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan Organizasyon Komite Direktörü Emrah Kozan, “8 yılda Türkiye’nin en büyük zirvelerinden biri haline getirdiğimiz Akdeniz Bilişim Zirvesini bu yıl ‘Yıldızlara Uzan Geleceği Tasarla’ sloganıyla gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 38 farklı şehirden 23 üniversite başvuru yaptı. Binden fazla akademisyen, 2 bin 500’den fazla bilişimci ve bin 500’den fazla öğrenciyi ağırlamanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Zirvenin dikkat çeken konuklarından biri olan Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Yörünge Altı Araştırma Uçuşu’nda elde ettiği deneyimlerden bahsetti. Atasever, “Uzaydan dünyayı görmek, insanı adeta yeniden doğmuş gibi hissettiriyor. Mikro yerçekimi ortamında gerçekleştirilen deneyler ve teknolojik uygulamalarla, uzay bilimine hem Türkiye hem de dünya adına katkı sağladık” dedi. Astronotluk sürecindeki eğitimlerin önemine vurgu yapan Atasever, gençlerin bu alanda hayal kurmaya ve çalışmaya teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz, Türkiye’nin en iyi teknokentleri arasında yer alan Antalya Teknokent’in, savunma sanayii, yazılım, tarım, sağlık ve turizm gibi birçok sektörde gerçekleştirdiği projelerle öncü bir rol üstlendiğini söyledi. Yavuz, “Zirve, bölgesel ve uluslararası iş birlikleri için önemli bir platform sağladı. Burada ortaya çıkan yenilikçi fikirler, yalnızca Antalya’yı değil, Türkiye’nin bilişim ekosistemini de ileriye taşıyacak” diye konuştu. Antalya Teknokent’in 233 firma ve 1850 personeliyle yürüttüğü projelerle, teknoloji alanında global ölçekte dikkat çektiğini belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, zirvede yaptığı konuşmada, yapay zekanın toplumsal dönüşümdeki kritik rolüne dikkat çekti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, zirvede yaptığı konuşmada, yapay zekanın toplumsal dönüşümdeki kritik rolüne dikkat çekti.

Özkan, “Yapay zeka yalnızca veri işlemekle kalmıyor, aynı zamanda kararlarımızı ve duygularımızı etkileyen bir güç haline geliyor. Geleceğin liderleri olan gençlerimiz, bu teknolojinin şekillendirdiği dünyada sorumluluk almalı ve değişimi yönetmeli” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Kasım Gönüllü, zirvede yaptığı konuşmada Türkiye’nin yüksek teknoloji üretiminde merkez olma hedefini vurguladı. “Antalya Teknokent, savunmadan tarıma, yazılımdan turizme birçok sektörde yenilikçi projelere öncülük ediyor. Bu zirve, Türkiye’nin bilişim hedeflerine ulaşması adına çok önemli bir adım” diye belirtti. Gençlerin dijital devrimde aktif bir rol üstlenmeleri gerektiğini ifade eden Gönüllü, teknolojiye yapılan yatırımların önemine değindi.

Zirve kapsamında düzenlenen özel oturumlar, genç girişimcilerin iş ağları kurmalarına ve potansiyel yatırımcılarla buluşmalarına olanak sağladı. Zirve, gençler için bir ilham kaynağı olurken, aynı zamanda kariyer yollarını şekillendirmelerinde yardımcı oldu. Özellikle yapay zeka, büyük veri ve dijital dönüşüm konularındaki paneller, katılımcılara derinlemesine bilgi ve uygulamalı deneyim sundu.

Atasever, uzay ekonomisinin trilyonlarca dolarlık potansiyeline dikkat çekerek, Türkiye’nin bu alanda gelişen fırsatları değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. “Uzay teknolojileri, bilişim sektörüyle el ele vererek hem ekonomik faydalar sağlayabilir hem de gençlerimize yeni ufuklar açabilir” diyen Atasever, mikro yerçekiminde üretimin sunduğu ekonomik fırsatlara da değindi.

Zirve sonunda yılın en iyileri ödüllendirilirken, Antalya Teknokent’in başarısı bir kez daha öne çıktı.

En iyi gelişme gösteren firmalar, yenilikçi projeleriyle fark yaratırken, etkinlik hem yerel hem de küresel ölçekte bilişim dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Akdeniz Bilişim Zirvesi, Türkiye’nin teknoloji odaklı büyüme stratejisine değerli katkılar sağlayarak, Antalya’nın inovasyon ve teknolojideki liderliğini pekiştirdi. Bu etkinlik, sadece bir buluşma noktası değil, aynı zamanda geleceğin başarı hikayelerinin temellerinin atıldığı bir platform olarak hafızalarda yer etti.

8. Akdeniz Bilişim Zirvesi'nin ardından, Antalya'nın dijital dönüşüm ve inovasyon konularında ne denli önemli bir rol oynadığı bir kez daha gözler önüne serildi. Etkinlik, sadece bilişim teknolojileri ve yazılım alanında değil, aynı zamanda akademik ve endüstriyel iş birliklerinin pekiştirilmesi konusunda da kritik bir platform işlevi gördü. Bu tür zirveler, Türkiye'nin teknoloji odaklı büyüme stratejisine değerli katkılar sağlamakta ve genç girişimciler ile deneyimli profesyoneller arasında köprüler kurmaktadır. Antalya Teknokent, bu başarılı organizasyonla bir kez daha bölgesel ve uluslararası arenada bir inovasyon lideri olarak konumunu pekiştirdi, geleceğin teknoloji haritasını şekillendirmede önemli bir oyuncu olduğunu kanıtladı​.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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