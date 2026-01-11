5-11 Ocak: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gazda kademeli tarifeye geçmeyi planladıklarını duyurdu.
2026 emekli maaş zammı belli oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), dar gelirli vatandaşlar için yurt genelinde 500 bin konut projesi başlatmıştı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni yasa teklifiyle trafik kuralları sil baştan değişiyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2026 yılında uygulanacak çevre cezalarına ilişkin düzenlemeleri Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile duyurdu.
Kayıt dışılıkla mücadele etmek için yeni kararlar alındı.
ABD’nin Minneapolis kentinde göçmenlere yönelik operasyon düzenleyen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri, operasyonu izleyen ve tepki gösteren bir kadını vurarak öldürdü.
HSBC, Perşembe günü yayımladığı analizde jeopolitik gerilimler ve küresel borçlardaki artışın etkisiyle altının 2026’nın ilk yarısında ons başına 5 bin dolara kadar tırmanabileceğini öngördü.
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2026 zam oranı Aralık ayı enflasyon farkına göre yüzde 12.19 oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin görev yerlerini, atama süreçlerini ve hizmet puanı hesaplama yöntemlerini kökten değiştiren yeni yönetmeliği yürürlüğe koydu.
Resmi Gazete’de yer alan yeni düzenleme, konaklama tesisleri için yangın güvenliğine ilişkin kesin bir takvim oluşturdu.
Gece Muhabiri Samet Aday, sosyetenin tanınmış isimlerinden biri olan Ender Mermerci’ye emekli maaşlarını ve hayat pahalılığını sordu.
Türkiye, kutup kaynaklı soğuk hava dalgasının etkisinde.
İran’da ekonomiyi protesto etmek isteyen halk 2 haftadır sokaklarda.
