5-11 Ocak: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?

5-11 Ocak: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.01.2026 - 13:34

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gazda kademeli tarifeye geçmeyi planladıklarını duyurdu.

Bakan ayrıca Azerbaycan ile toplamda 33 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz tedarik anlaşması yapıldığını, tedarikin 2029'da başlayarak 15 yıl süreceğini bildirdi.

2026 emekli maaş zammı belli oldu.

Aralık ayı enflasyonu verileriyle emekli maaşı ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 12.19 oldu. Memur emeklilerinin ise yüzde 18.61 olarak açıklandı. Bu rakamlarla en düşük emekli maaşı da belli oldu. İşte 2026 emeklinin maaşı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), dar gelirli vatandaşlar için yurt genelinde 500 bin konut projesi başlatmıştı.

5 milyondan fazla vatandaşın başvuruda bulunduğu TOKİ konut projesi için İstanbulAnkara ve İzmir’de kura çekiminin ne zaman yapılacağı açıklandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni yasa teklifiyle trafik kuralları sil baştan değişiyor.

Hız sınırını aşan sürücülerin ehliyetlerine el konulması, trafikte saldırgan tavırlar sergileyenlere rekor para cezaları verilmesi ve kaçak geçiş yapanlara hapis yolu açılması gibi radikal kararlar kapıda.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2026 yılında uygulanacak çevre cezalarına ilişkin düzenlemeleri Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile duyurdu.

Buna göre, yeniden değerleme oranı dikkate alınarak Çevre Kanunu kapsamındaki idari para cezalarında artışa gidildi.

Yeni düzenleme ile özellikle araçlara yönelik çevre denetimlerinin sıkılaştırılması hedeflenirken, egzoz gazı emisyon ölçümü ve emisyon standartlarına uyum konularında yaptırımların artırılacağı belirtildi. Bakanlık, çevre kirliliğinin azaltılması ve denetimlerin etkinliğinin artırılması amacıyla cezaların 2026 yılı boyunca güncellenmiş tutarlar üzerinden uygulanacağını bildirdi.

Kayıt dışılıkla mücadele etmek için yeni kararlar alındı.

Bu kararlardan birinin de nakit parayla altın alımının yasaklandığına yönelik oldu. İddialara göre vatandaş artık kuyumcudan nakit para vererek altın alamayacak. Ancak CNBC-e'den Hazal Ateş'e konuşan Darphane yetkilileri bu iddialara son noktayı koydu. Darphane, ‘nakit parayla altın almanın kriterlerini açıkladı.

ABD’nin Minneapolis kentinde göçmenlere yönelik operasyon düzenleyen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri, operasyonu izleyen ve tepki gösteren bir kadını vurarak öldürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, yaşananların 'nefsi müdafaa' olduğunu savunurken, Minnesota Eyaleti Valisi Tim Walz ise Minnesota'da güvenliği sağlamak için Ulusal Muhafızlara hazırlanma emri verdiğini belirtti.

HSBC, Perşembe günü yayımladığı analizde jeopolitik gerilimler ve küresel borçlardaki artışın etkisiyle altının 2026’nın ilk yarısında ons başına 5 bin dolara kadar tırmanabileceğini öngördü.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2026 zam oranı Aralık ayı enflasyon farkına göre yüzde 12.19 oldu.

Bu veriler ışığında 2026 en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL olarak kayıtlara geçti. Ancak hükümet, en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için yeni bir hamlede bulundu. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesi ile ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Peki, son zamlarla birlikte emekli maaşları ne kadar oldu? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalında yeni zamlı tabloyu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin görev yerlerini, atama süreçlerini ve hizmet puanı hesaplama yöntemlerini kökten değiştiren yeni yönetmeliği yürürlüğe koydu.

2026 yılı itibarıyla geçerli olacak düzenlemeyle birlikte öğretmenlerin bir okulda kalma süresi ve yer değiştirme takvimlerinde önemli kısıtlamalar ve esneklikler hayata geçiyor.

Resmi Gazete’de yer alan yeni düzenleme, konaklama tesisleri için yangın güvenliğine ilişkin kesin bir takvim oluşturdu.

İtfaiye raporu olmayan işletmelere eksiklerini tamamlamaları için geçici süre verilirken, denetimlerde şartları karşılayamayan tesislerin 31 Mayıs 2026’ya kadar faaliyeti durdurulacak. Belirlenen sürenin sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin ruhsatları ise iptal edilecek.

Gece Muhabiri Samet Aday, sosyetenin tanınmış isimlerinden biri olan Ender Mermerci’ye emekli maaşlarını ve hayat pahalılığını sordu.

Ender Mermerci, manavdaki, kasaptaki rakamları görünce yanındaki şoföründen utandığını söyledi. Evine gelen faturaları söyleyen Mermerci, “Sanki fabrika işletiyoruz” dedi.

Türkiye, kutup kaynaklı soğuk hava dalgasının etkisinde.

Dün başlayan kuvvetli fırtına bugün de etkisini sürdürecek. Marmara Bölgesi’nde bugün kuzeyli yönlerden esecek fırtınanın saatte 80 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. İstanbul’da gün boyu yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak. Yağışlar gece saatlerinde ise kuvvetli kar yağışına dönecek. Hava sıcaklıkları yurt genelinde 5 ila 7 derece azalacak. Meteorolojik uyarıya göre Türkiye'de Pazartesi ve Salı günü 55 kentte kar yağışı etkili olacak.

İran’da ekonomiyi protesto etmek isteyen halk 2 haftadır sokaklarda.

Ekonomi protestoları siyasi krize dönerken, halk yönetimin devrilmesi talebinde bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “İran halkına yardım etmeye hazırız” derken, Wall Street Journal (WSJ) gazetesi Başkan Donald Trump'ın “tehditlerinin” uygulanması gerektiği takdirde İran'a yönelik olası bir saldırının nasıl yürütüleceği ve hangi noktaların hedef alınabileceği konusunda ön görüşmeler yapıldığını öne sürdü.

Öte yandan, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’nın iddiasına göre eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 116’ya yükseldi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
