24 Saatte 3 Ayrı İfade Verdi! Gülaylar Altın'ın Sahibi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
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6 Mayıs günü soruşturma kapsamında Nişantaşı City’s, Meydan AVM ve Gülaylar Altın gibi birçok şirketin sahibi Mehmet İlhan Gülay tutuklanmıştı.
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Mehmet İlhan Gülay'ın avukatı son verdiği ifadenin ardından tutukluluğuna itiraz etti. Savcılık Gülay'ın tahliye edilmesi yönünde mütalaa verdi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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