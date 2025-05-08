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24 Saatte 3 Ayrı İfade Verdi! Gülaylar Altın'ın Sahibi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

24 Saatte 3 Ayrı İfade Verdi! Gülaylar Altın'ın Sahibi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.05.2025 - 21:45

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Gülaylar Altın'ın İcra Kurulu Üyesi Mehmet İlhan Gülay hakkında karar çıktı. Habertürk'te yer alan habere göre, Gülay, ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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6 Mayıs günü soruşturma kapsamında Nişantaşı City’s, Meydan AVM ve Gülaylar Altın gibi birçok şirketin sahibi Mehmet İlhan Gülay tutuklanmıştı.

6 Mayıs günü soruşturma kapsamında Nişantaşı City’s, Meydan AVM ve Gülaylar Altın gibi birçok şirketin sahibi Mehmet İlhan Gülay tutuklanmıştı.

24 saatte 3 ifade veren Gülay, ilk ifadesinde rüşvet iddialarını reddetti, ikinci ifadesinde ise bazı isimleri vererek daha sonra verdiği isimlerin bazılarını silerek yenilerini ekledi. Gülay'ın son ifadesinde “İBB beni de mağdur etti” dediği iddia edildi.

Mehmet İlhan Gülay'ın avukatı son verdiği ifadenin ardından tutukluluğuna itiraz etti. Savcılık Gülay'ın tahliye edilmesi yönünde mütalaa verdi.

Mehmet İlhan Gülay'ın avukatı son verdiği ifadenin ardından tutukluluğuna itiraz etti. Savcılık Gülay'ın tahliye edilmesi yönünde mütalaa verdi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Savcılık Gülay'ın tahliye edilmesi yönünde mütalaa verdi, Gülay ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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