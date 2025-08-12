12 Ağustos Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
Son yıllarda obezite tüm dünyada giderek büyüyen bir sağlık sorunu haline geldi.
Kanallar ve yapımlar yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.
2013’te Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan hikayeleri, 2017’de masalsı bir düğünle taçlanan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yıllardır magazin dünyasının “örnek çift” listesinde ilk sıralarda yer alıyor.
Çanakkale ve Edirne'de kabus sürüyor.
Elon Musk'ın sahibi olduğu xAI tarafından üretilen Grok, eski adıyla Twitter olan X ile entregre bir şekilde çalışıyor
İstanbul, düzensiz kentleşme yerine geniş yeşil alanların olduğu simetrik bir şehir olsaydı nasıl görünürdü?
Kağıthane’de özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor Sedanur Bağdigen, evinde ölü bulundu.
Moda ve televizyon dünyasının en dikkat çeken isimlerinden Kemal Doğulu, son dönemde sahne performanslarıyla yeniden gündeme geldi.
Bazı işverenler, çalışanlarının yaşadığı zorlukları ve beklentilerini tam olarak anlamakta yetersiz kalabiliyor.
Neredeyse her gün bir taciz haberine gözümüzü açıyoruz.
Kamuoyunda tanınmış davalarda avukatlık yapan Rezan Epözdemir, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.
Son yıllarda daha yüksek gelir elde etmek için birçok kişi ABD’ye giderek çalışmayı tercih ediyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul kıyafetleri ile ilgili yeni yönetmelik hakkında açıklamalarda bulundu.
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, bu kez geçmişte çekilen bir video ile sosyal medyanın radarında.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçları açıklandı.
Survivor'ın en sevilen yarışmacılarından Nagihan Karadere, Esra Sönmezer'in YouTube kanalına konuk oldu.
Ticaret Bakanlığı’na bağlı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden insan sağlığına zararlı ürünler ifşa ediliyor
Günlerdir aranan ve hala bulunamayan iş insanı Halit Yukay'ın yakın arkadaşı, ünlü oyuncu Seda Bakan sosyal medya hesabından isyan etti.
