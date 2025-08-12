onedio
12 Ağustos Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.08.2025 - 19:57

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

Son yıllarda obezite tüm dünyada giderek büyüyen bir sağlık sorunu haline geldi.

Hazır gıdaların yaygınlaşması, hareketsiz yaşam tarzı ve dijitalleşmeyle artan ekran başında geçirilen süre, obezite oranlarını ciddi şekilde yükseltti. Fazla kilo, kalp hastalıklarından diyabete kadar pek çok sağlık riskini beraberinde getirirken, hükümetler de bu konuda önlem anlamaya çalışıyor. Çünkü kilo kontrolü, artık yalnızca estetik bir kaygı değil, küresel ölçekte ele alınması gereken önemli bir sağlık konusu olarak görülüyor.

Hemen hemen pek çok diyetisyenden 'Ekmeği kesin' önerisini duyarız. Peki hangi ekmek daha sağlıklı? Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara farklı ekmekler tüketerek kan şekerindeki değişimi takip etti. Sonuç ise şaşırtmadı.

Kanallar ve yapımlar yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

2013’te Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan hikayeleri, 2017’de masalsı bir düğünle taçlanan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yıllardır magazin dünyasının “örnek çift” listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

Göz kamaştıran uyumları, romantik sosyal medya paylaşımları, iki oğulları Karan ve Kerem ile kurdukları aileleri… Her şey adeta günlük güneşlik görünürken, geçtiğimiz saatlerde yaşanan bir sosyal medya hareketi, bu tabloya gölge düşürdü.

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, bu kez aşk dolu paylaşımlarıyla değil, sosyal medyadaki sürpriz bir değişiklikle gündeme geldi. Güzel oyuncu, Instagram profilinden “Özçivit” soyadını kaldırınca gündemi ayrılık iddiaları sardı!

Çanakkale ve Edirne'de kabus sürüyor.

'Bitti' diye sevindiğimiz yangınlar, rüzgarın etkisiyle yeniden etkisini artırıyor. Çanakkale'de gece boyunca yangınla mücadele devam etti. Havadan ve karadan yangına müdahale eden ekipler, büyük bir çaba sarf etti.

Yangının bilançosu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Dron ile görüntülenen arazide, villaların resmen küle döndüğü görüldü.

Elon Musk'ın sahibi olduğu xAI tarafından üretilen Grok, eski adıyla Twitter olan X ile entregre bir şekilde çalışıyor

Kullanıcıların kendisiyle direkt olarak iletişime geçebildiği Grok, etiketlendiği gönderilerin altına da yorumlarını bırakıyor. Son derece gelişmiş bir teknolojiye sahip olan Grok, son zamanlarda ise skandallarıyla gündemde.

Dün akşam saatlerinde X hesabı askıya alınan Grok, bunun sebebini kendisi açıkladı.

İstanbul, düzensiz kentleşme yerine geniş yeşil alanların olduğu simetrik bir şehir olsaydı nasıl görünürdü?

Belki de yedi tepeli şehre uzaktan bakarken bunu pek çok kez düşündünüz. Beklediğimiz yanıt ise yapay zekadan geldi. 

2024 yılı TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 18,3'üne ev sahipliği yapan bu kalabalık şehrin yapay zeka tarafından oluşturulan yemyeşil görüntüsü ise görenleri kendine hayran bıraktı.

Kağıthane’de özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor Sedanur Bağdigen, evinde ölü bulundu.

Bağdigen'den haber alamayan arkadaşları, polis ekibiyle beraber eve girdi. Kolunda serum takılı halde bulunan doktorun hayatını kaybettiği belirlendi. 

Bağdigen'in bir dönem Kadın Basketbol Milli Takımı'nın doktorluğunu yaptığı ortaya çıktı.

Moda ve televizyon dünyasının en dikkat çeken isimlerinden Kemal Doğulu, son dönemde sahne performanslarıyla yeniden gündeme geldi.

Özellikle yaz aylarında verdiği konserlerle dikkat çeken Doğulu gündeme damga vurmaya devam ediyor.

Kemal Doğulu’nun sahne bileti fiyatının “10 bin TL” olduğuna dair uçuk bir iddia şu an için resmi kaynaklarda doğrulanmamış olsa da sosyal medyada dolaşan söylentiler kısa sürede tepki çekti. O performans kısa sürede dillere düştü.

Bazı işverenler, çalışanlarının yaşadığı zorlukları ve beklentilerini tam olarak anlamakta yetersiz kalabiliyor.

Yoğun iş temposu, düşük ücretler, gereksiz iş yükü ya da iş-özel hayat dengesinin bozulması gibi sorunlar, çalışanların motivasyonunu ve verimliliğini olumsuz etkilerken, işverenlerin bunlara kayıtsız kalması aradaki güven bağını zayıflatıyor. Çalışanların yalnızca bir üretim aracı gibi görülmesi, iş ortamında empati ve aidiyet duygusunu yok edebiliyor.

Aynı zamanda bu işverenler, çalışan ararken verdikleri ilanlarla da sinirleri bozabiliyor. Aylık 12 bin TL'ye aradıkları özel öğretmenden talepleri pes dedirtti.

Neredeyse her gün bir taciz haberine gözümüzü açıyoruz.

Yine bir haber de İstanbul'dan geldi. Metroda bir adamın gizlice kadınların fotoğrafını çektiği farkedildi. Kendisine tepki verilip telefonu istenince ne yapacağını bilemeyen şahıs elleriyle cep telefonunu parçaladı. O anlar başka bir yolcunun kamerası ile anbean kaydedildi.

Kamuoyunda tanınmış davalarda avukatlık yapan Rezan Epözdemir, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve Mattia Ahmet Minguzzi davalarının avukatı olan ünlü isim rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ’ye yardım iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre Rezan Epözdemir soruşturması derinleşti ve yeni gözaltılar yapıldı.

Son yıllarda daha yüksek gelir elde etmek için birçok kişi ABD’ye giderek çalışmayı tercih ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul kıyafetleri ile ilgili yeni yönetmelik hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeni yönetmeliğe göre okullarda öğrencilerin giyeceği kıyafette özel işaret, baskı ve desen gibi ayrıntılar olmayacak, okul kıyafetleri 4 yıl boyunca değiştirilmeyecek. 

Yeni kıyafetlerle ilgili karar öğrenci velilerine ekstra bir maddi külfet olmaması için alındı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, bu kez geçmişte çekilen bir video ile sosyal medyanın radarında.

Kısa süre önce, 20 liraya aldığı domatesi 50 liraya satan bir pazarcıya sert çıkışıyla gündem olan Bahadır, o anları kendi hesabından paylaşmıştı. Tavırlarına kimi destek verirken kimi tepki göstermişti. Ancak sosyal medyada rüzgar bu kez farklı esti. Yıllar önce ruhsatı olmayan başka bir esnafa yaklaşımı tekrar gündem oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçları açıklandı.

Yapılan araştırmaya göre yüzde 11,19’luk oranla Trabzon “Türkiye’nin en mutsuz ili” oldu.

15 milyon 907 bin 951 kişinin yaşadığı İstanbul’da ise “mutsuzluk” oranı yüzde 9,12 oldu.

Survivor'ın en sevilen yarışmacılarından Nagihan Karadere, Esra Sönmezer'in YouTube kanalına konuk oldu.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden insan sağlığına zararlı ürünler ifşa ediliyor

Günlerdir aranan ve hala bulunamayan iş insanı Halit Yukay'ın yakın arkadaşı, ünlü oyuncu Seda Bakan sosyal medya hesabından isyan etti.

Yukay'ın aranmaya başladığı günden beri sosyal medyadan yardım çağrısında bulunan Seda Bakan, umudunu diri tutmaya çalışarak Yukay'la eğlendikleri bir geceden kalan görüntüleri paylaştı.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
