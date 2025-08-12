onedio
Milli Takım'ın Eski Doktoru Kolunda Serumla Evinde Ölü Bulundu: Soruşturma Başlatıldı

Dilara Bağcı
12.08.2025 - 10:59

Kağıthane’de özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor Sedanur Bağdigen, evinde ölü bulundu. Bağdigen'den haber alamayan arkadaşları, polis ekibiyle beraber eve girdi. Kolunda serum takılı halde bulunan doktorun hayatını kaybettiği belirlendi. 

Bağdigen'in bir dönem Kadın Basketbol Milli Takımı'nın doktorluğunu yaptığı ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

DHA'nın aktardığına göre, İstanbuı'daki özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor Sedanur Bağdigen’den meslektaşları bir süre haber alamadı. Durumdan şüphelenen meslektaşları Bağdigen'in evine gitti. Kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. 

Polis ekipleri, çilingir yardımıyla daireye girince Bağdigen kolunda serum takılı halde, hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Sağlık ekipleri, Bağdigen'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Bağdigen’in cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Sedanur Bağdigen’in bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu yaptığı ortaya çıktı. Doktorun kesin ölüm nedeni ise soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

