Milli Takım'ın Eski Doktoru Kolunda Serumla Evinde Ölü Bulundu: Soruşturma Başlatıldı
Kağıthane’de özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor Sedanur Bağdigen, evinde ölü bulundu. Bağdigen'den haber alamayan arkadaşları, polis ekibiyle beraber eve girdi. Kolunda serum takılı halde bulunan doktorun hayatını kaybettiği belirlendi.
Bağdigen'in bir dönem Kadın Basketbol Milli Takımı'nın doktorluğunu yaptığı ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
