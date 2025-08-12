onedio
Ekmeği Keselim Ama Hangi Ekmeği? Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Farklı Ekmeklerle Küçük Bir Deney Yaptı

Ekmeği Keselim Ama Hangi Ekmeği? Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Farklı Ekmeklerle Küçük Bir Deney Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.08.2025 - 08:40

Son yıllarda obezite tüm dünyada giderek büyüyen bir sağlık sorunu haline geldi. Hazır gıdaların yaygınlaşması, hareketsiz yaşam tarzı ve dijitalleşmeyle artan ekran başında geçirilen süre, obezite oranlarını ciddi şekilde yükseltti. Fazla kilo, kalp hastalıklarından diyabete kadar pek çok sağlık riskini beraberinde getirirken, hükümetler de bu konuda önlem anlamaya çaşışıyor. Çünkü kilo kontrolü, artık yalnızca estetik bir kaygı değil, küresel ölçekte ele alınması gereken önemli bir sağlık konusu olarak görülüyor.

Hemen hemen pek çok diyetisyenden 'Ekmeği kesin' önerisini duyarız. Peki hangi ekmek daha sağlıklı? Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara farklı ekmekler tüketerek kan şekerindeki değişimi takip etti. Sonuç ise şaşırtmadı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Ekmeği keselim ama hangi ekmeği?

Ekmeği keselim ama hangi ekmeği?

Beyaz ekmek, en çok tercih edilen ekmek çeşidi. Ancak yüksek oranda rafine un içerdiği için besin değeri diğer ekmeklere göre daha düşük. Tam buğday ekmeği ise, buğdayın tamamı kullanıldığı için daha fazla lif, mineral ve B vitamini içerir, sindirimi kolaylaştırır ve daha uzun süre tokluk sağlar. Siyez ekmeği ise, binlerce yıldır kullanılan siyez buğdayından yapıldığı için hem besin açısından zengin hem de antioksidanlarla doludur. Ayrıca bazı kişilerde gluten hassasiyetine karşı daha iyi tolere edilebilir. Yani, beyaz ekmekten tam buğday ve siyez ekmeğine geçmek, sağlığınız açısından küçük ama etkili bir adım olacaktır.

Buradan izleyebilirsiniz;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
