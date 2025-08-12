Ekmeği Keselim Ama Hangi Ekmeği? Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Farklı Ekmeklerle Küçük Bir Deney Yaptı

Son yıllarda obezite tüm dünyada giderek büyüyen bir sağlık sorunu haline geldi. Hazır gıdaların yaygınlaşması, hareketsiz yaşam tarzı ve dijitalleşmeyle artan ekran başında geçirilen süre, obezite oranlarını ciddi şekilde yükseltti. Fazla kilo, kalp hastalıklarından diyabete kadar pek çok sağlık riskini beraberinde getirirken, hükümetler de bu konuda önlem anlamaya çaşışıyor. Çünkü kilo kontrolü, artık yalnızca estetik bir kaygı değil, küresel ölçekte ele alınması gereken önemli bir sağlık konusu olarak görülüyor.

Hemen hemen pek çok diyetisyenden 'Ekmeği kesin' önerisini duyarız. Peki hangi ekmek daha sağlıklı? Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara farklı ekmekler tüketerek kan şekerindeki değişimi takip etti. Sonuç ise şaşırtmadı.