Anlamı Pek de Sevimli Değilmiş: Çocuklar İçin Kullanılan "Kerata" Kelimesi Nereden Geliyor?

Bazen anlamını tam olarak bilmediğimiz kelimeleri kullandığımız oluyor. Bu dilin doğası ve iletişim alışkanlıklarımızla ilgili ilginç bir durum. Sıklıkla duyduğumuz kelimeleri merakla alıp günlük konuşmalarımızda bilerek ya da farkında olmadan kullanırız. Bu genel olarak bir alışkanlık olarak tanımlanabilir. Anlamını bilmeden kelime kullanmak bazen ifademizi zenginleştirirken, bazen de karışıklığa sebep olabilir.
'neredengeliyo' isimli içerik üreticisi, çocuklar için sevimli bir sevgi sözcüğü olarak kullanılan 'kerata' kelimesinin kökenini anlattı. Kelimenin aslında pek de sevimli olmadığı ortaya çıktı.
"Boynuzlu, şeytan"
