Anlamı Pek de Sevimli Değilmiş: Çocuklar İçin Kullanılan "Kerata" Kelimesi Nereden Geliyor?

Anlamı Pek de Sevimli Değilmiş: Çocuklar İçin Kullanılan "Kerata" Kelimesi Nereden Geliyor?

10.08.2025 - 09:47

Bazen anlamını tam olarak bilmediğimiz kelimeleri kullandığımız oluyor. Bu dilin doğası ve iletişim alışkanlıklarımızla ilgili ilginç bir durum. Sıklıkla duyduğumuz kelimeleri merakla alıp günlük konuşmalarımızda bilerek ya da farkında olmadan kullanırız. Bu genel olarak bir alışkanlık olarak tanımlanabilir. Anlamını bilmeden kelime kullanmak bazen ifademizi zenginleştirirken, bazen de karışıklığa sebep olabilir.

'neredengeliyo' isimli içerik üreticisi, çocuklar için sevimli bir sevgi sözcüğü olarak kullanılan 'kerata' kelimesinin kökenini anlattı. Kelimenin aslında pek de sevimli olmadığı ortaya çıktı.

"Boynuzlu, şeytan"

"Boynuzlu, şeytan"

Halk arasında “kerata” kelimesi, özellikle sevgiyle karışık bir şekilde hafif yaramazlık yapan çocuklar için samimi ve biraz şakacı bir ifade olarak yerleşmiş. Bu anlam karmaşası genel olarak yöresel ağızlarda çok fazla görülüyor. Fakat anlaşıldığı üzere anlamı pek de öyle değil. Peki sizin asıl anlamını bildiğiniz fakat günlük hayatta çok farklı bir anlamda kullanılan bir kelime var mı? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
