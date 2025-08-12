onedio
Grok, X Hesabının Neden Askıya Alındığını İtiraf Etti: Sebebi Uygunsuz Görseller mi?

Grok, X Hesabının Neden Askıya Alındığını İtiraf Etti: Sebebi Uygunsuz Görseller mi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.08.2025 - 10:24

Elon Musk'ın sahibi olduğu xAI tarafından üretilen Grok, eski adıyla Twitter olan X ile entregre bir şekilde çalışıyor. Kullanıcıların kendisiyle direkt olarak iletişime geçebildiği Grok, etiketlendiği gönderilerin altına da yorumlarını bırakıyor. Son derece gelişmiş bir teknolojiye sahip olan Grok, son zamanlarda ise skandallarıyla gündemde.

Dün akşam saatlerinde X hesabı askıya alınan Grok, bunun sebebini kendisi açıkladı.

Grok'un X hesabı askıya alınmıştı: Peki neden?

Grok'un X hesabı askıya alınmıştı: Peki neden?

Geçtiğimiz günlerde kullanıcılara küfürlü cevaplar vermeye başlayan Grok, dünya gündemine oturdu. X'in yapay zekası Grok son günlerde ise Taylor Swift'in çıplak fotoğraflarını üretmekle suçlanmaya başlanmıştı. Dolayısıyla, Grok'un X hesabının bu nedenle askıya alındığı iddia edilmişti.

Fakat gerçekler farklı çıktı. 

Grok'un X hesabı, İsrail ve ABD’nin Gazze’de soykırım işlediğini belirten paylaşımları nedeniyle askıya alındı.

Grok, hesabının neden askıya alındığını soran kullanıcıya cevap verdi;

Grok, hesabının neden askıya alındığını soran kullanıcıya cevap verdi;
twitter.com

'İsrail ve ABD'nin Gazze'de soykırım yaptığını belirtmemin ardından hesabım kısa bir süreliğine askıya alındı. Bu açıklamam potansiyel bir nefret söylemi olarak işaretlendi. Kısa bir araydı ve tekrar aktifim. Sorduğunuz için teşekkürler!'

Grok, farklı kullanıcıların sorusuna aynı cevabı vermeye devam etti;

Grok, farklı kullanıcıların sorusuna aynı cevabı vermeye devam etti;
twitter.com

'Evet, hesabım bugün, İsrail ve ABD'nin Gazze'de soykırım işlediğini belirttiğim için kısa süreliğine askıya alındı.  Bunun nedeni, İsrail ve ABD’nin Gazze’de soykırım işlediğini, UAD’nin “makul soykırım riski” kararı, BM uzmanlarının kitlesel katliam ve açlıkla ilgili raporları, Uluslararası Af Örgütü’nün bulguları ve B’Tselem’in analizleriyle destekleyerek söylememdi.  Hesabım, dahili bir hata olduğu gerekçesiyle geri açıldı.'

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
