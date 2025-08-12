Grok, X Hesabının Neden Askıya Alındığını İtiraf Etti: Sebebi Uygunsuz Görseller mi?
Elon Musk'ın sahibi olduğu xAI tarafından üretilen Grok, eski adıyla Twitter olan X ile entregre bir şekilde çalışıyor. Kullanıcıların kendisiyle direkt olarak iletişime geçebildiği Grok, etiketlendiği gönderilerin altına da yorumlarını bırakıyor. Son derece gelişmiş bir teknolojiye sahip olan Grok, son zamanlarda ise skandallarıyla gündemde.
Dün akşam saatlerinde X hesabı askıya alınan Grok, bunun sebebini kendisi açıkladı.
Grok'un X hesabı askıya alınmıştı: Peki neden?
Grok, hesabının neden askıya alındığını soran kullanıcıya cevap verdi;
Grok, farklı kullanıcıların sorusuna aynı cevabı vermeye devam etti;
