En Acı Tablo: Çanakkale'de Yangının Bıraktığı Tahribat Havadan Görüntülendi, Villalar Küle Döndü
Çanakkale ve Edirne'de kabus sürüyor. 'Bitti' diye sevindiğimiz yangınlar, rüzgarın etkisiyle yeniden etkisini artırıyor. Çanakkale'de gece boyunca yangınla mücadele devam etti. Havadan ve karadan yangına müdahale eden ekipler, büyük bir çaba sarf etti.
Yangının bilançosu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Dron ile görüntülenen arazide, villaların resmen küle döndüğü görüldü.
Kaynak: İHA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çanakkale'deki acı tablonun havadan görüntüsü;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yangında büyük zarar gören Güzelyalı bölgesinde bulunan villalardaki zarar sabah saatlerinde dron ile görüntülendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın