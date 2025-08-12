onedio
En Acı Tablo: Çanakkale'de Yangının Bıraktığı Tahribat Havadan Görüntülendi, Villalar Küle Döndü

Dilara Bağcı
12.08.2025 - 09:12

Çanakkale ve Edirne'de kabus sürüyor. 'Bitti' diye sevindiğimiz yangınlar, rüzgarın etkisiyle yeniden etkisini artırıyor. Çanakkale'de gece boyunca yangınla mücadele devam etti. Havadan ve karadan yangına müdahale eden ekipler, büyük bir çaba sarf etti.

Yangının bilançosu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Dron ile görüntülenen arazide, villaların resmen küle döndüğü görüldü.

Kaynak: İHA

Çanakkale'deki acı tablonun havadan görüntüsü;

Yangında büyük zarar gören Güzelyalı bölgesinde bulunan villalardaki zarar sabah saatlerinde dron ile görüntülendi.

Çanakkale'nin Kepez ilçesinde bir tarım arazisinde başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere havadan ve karadan müdahale başladı. Güzelyalı bölgesine sıçrayan alevler, villaların bulunduğu bölgeyi etkisi altına aldı. 

Güzelyalı bölgesindeki villalarda yaşanan hasar ise sabahın erken saatlerinde dron ile görüntülendi. Yangının acı bilançosu dron görüntülerine yansıdı.

