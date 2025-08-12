Alevler Dev Boyutlara Ulaştı: Çanakkale ve Edirne'deki Orman Yangınları Devam Ediyor
Türkiye, kabusu yaşıyor. İzmir, Manisa, Sakarya, Eskişehir ve Karabük'ün ardından orman yangınları Çanakkale'de de baş gösterdi. Geçtiğimiz günlerde alevlerin söndürüldüğü Çanakkale'de rüzgarın etkisiyle yangın yeniden başladı. Bazı evler ve arabalar alevler arasında kalırken bir kötü haber de Edirne'den geldi.
Edirne'de çıkan orman yangınına saatlerdir müdahale edilmesine rağmen alevlerin ürkütücü boyutlara ulaştığı görüldü.
Çanakkale'deki orman yangınlarında mahsur kalan 348 kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.
Edirne'deki orman yangını ise büyüyerek devam ediyor.
