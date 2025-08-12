Alevler Dev Boyutlara Ulaştı: Çanakkale ve Edirne'deki Orman Yangınları Devam Ediyor

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, tüm hızıyla devam ediyor. Henüz geçtiğimiz günlerde kontrol altına alınan Çanakkale orman yangını, rüzgarın şiddetlenmesiyle yeniden baş gösterdi. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. Ekipler, rüzgarın zaman zaman şiddetini artırması ve yön değiştirmesi nedeniyle zor anlar yaşıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mahsur kalan 348 kişinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığını bildirdi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 3 köyün tahliye edildiğini ve yangına 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, karadan ise 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personel ile müdahale edildiğini belirtti. Bölgede dumandan etkilenen kişilerin olduğu bildiriliyor.