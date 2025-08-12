onedio
Alevler Dev Boyutlara Ulaştı: Çanakkale ve Edirne'deki Orman Yangınları Devam Ediyor

Dilara Bağcı
12.08.2025 - 08:36

Türkiye, kabusu yaşıyor. İzmir, Manisa, Sakarya, Eskişehir ve Karabük'ün ardından orman yangınları Çanakkale'de de baş gösterdi. Geçtiğimiz günlerde alevlerin söndürüldüğü Çanakkale'de rüzgarın etkisiyle yangın yeniden başladı. Bazı evler ve arabalar alevler arasında kalırken bir kötü haber de Edirne'den geldi. 

Edirne'de çıkan orman yangınına saatlerdir müdahale edilmesine rağmen alevlerin ürkütücü boyutlara ulaştığı görüldü.

Çanakkale'deki orman yangınlarında mahsur kalan 348 kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, tüm hızıyla devam ediyor. Henüz geçtiğimiz günlerde kontrol altına alınan Çanakkale orman yangını, rüzgarın şiddetlenmesiyle yeniden baş gösterdi. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. Ekipler, rüzgarın zaman zaman şiddetini artırması ve yön değiştirmesi nedeniyle zor anlar yaşıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mahsur kalan 348 kişinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığını bildirdi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 3 köyün tahliye edildiğini ve yangına 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, karadan ise 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personel ile müdahale edildiğini belirtti. Bölgede dumandan etkilenen kişilerin olduğu bildiriliyor.

Edirne'deki orman yangını ise büyüyerek devam ediyor.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyünde çıkan orman yangını saatlerdir devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle korkutucu boyutlara ulaşan alevlerin yazlık evlere sıçramasının önüne geçmek için çalışmalar sürüyor.

Alevler devasa boyutlara ulaşırken yüzlerce kişinin güvenlik nedeniyle tahliye edildiği aktarılıyor. Gülçavuş köyü ve sahilinde yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, sahilde bazı yazlıkların, köyde ise ev ve ahırların yandığı bildirildi. Bölgeye çevre illerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gecenin karanlığında artan alevler, kilometrelerce uzaktan bile göründü.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in paylaşımı;

