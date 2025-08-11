Şener Üşümezsoy Balıkesir Depremini Değerlendirdi: "Manisa’daki Spil Dağı'nda Tehlike Var"
Balıkesir’de dün akşam saatlerinde yaşanana 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle göçük altında kalan bir vatandaşımız hayatını kaybetmişti.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Akıl Çemberi programında değerlendirmede bulundu. Üşümezsoy, “Manisa’da bulunan Spil Dağı’ndaki fay hattında tehlike devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Şener Üşümezsoy İstanbul depremi ile ilgili de Adalar fayı olmadığını yeniledi, büyük deprem için daha zaman olduğunu ve İstanbul’u etkileyecek büyük depremin Yalova Çınarcık hattında olabileceğini sözlerine ekledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Balıkesir’de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem Türkiye’nin deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul depremi olacak mı? İstanbul depremi kaç büyüklüğünde olabilir?
Şener Üşümezsoy’dan Bursa depremi açıklaması!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın