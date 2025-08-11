onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Şener Üşümezsoy Balıkesir Depremini Değerlendirdi: "Manisa’daki Spil Dağı'nda Tehlike Var"

Şener Üşümezsoy Balıkesir Depremini Değerlendirdi: "Manisa’daki Spil Dağı'nda Tehlike Var"

Manisa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.08.2025 - 00:04

Balıkesir’de dün akşam saatlerinde yaşanana 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle göçük altında kalan bir vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Akıl Çemberi programında değerlendirmede bulundu. Üşümezsoy, “Manisa’da bulunan Spil Dağı’ndaki fay hattında tehlike devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Şener Üşümezsoy İstanbul depremi ile ilgili de Adalar fayı olmadığını yeniledi, büyük deprem için daha zaman olduğunu ve İstanbul’u etkileyecek büyük depremin Yalova Çınarcık hattında olabileceğini sözlerine ekledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Balıkesir’de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem Türkiye’nin deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı.

Balıkesir’de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem Türkiye’nin deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı.

İstanbul’da büyük deprem olmayacağını söyleyerek dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir’de yaşanan depremi değerlendirdi.

Yaşanan depremin 1971’de Gediz ve 2011’deki Simav Dağı depreminin devamı olduğunu söyleyen Üşümezsoy, Manisa’da bulunan Spil Dağı’ndaki fay hattında sıkıntı olabileceğini söyledi. Üşümezsoy beklediği depremin de 6.5 büyüklüğünde olabileceğini söyledi.

İstanbul depremi olacak mı? İstanbul depremi kaç büyüklüğünde olabilir?

İstanbul depremi olacak mı? İstanbul depremi kaç büyüklüğünde olabilir?

Şener Üşümezsoy, Naci Görür, Celal Şengör gibi hocaların iddia ettiği gibi Marmara Denizi’nde büyük deprem üretecek fay hattı olmadığını söyledi.

İddia edildiği gibi Adalar’da fay hattının bulunmadığını söyleyen Üşümezsoy, 23 Nisan’da yaşanan Silivri depremi ile enerjinin ortaya çıktığını söyledi.

Şener Üşümezsoy, İstanbul’u etkilemesi beklenen büyük depremin daha süresinin dolmadığını ve depremin Yalova Çınarcık hattında olacağını söyledi.

Şener Üşümezsoy’dan Bursa depremi açıklaması!

Şener Üşümezsoy’dan Bursa depremi açıklaması!

Bursa’da 1858 yılında büyük bir deprem olduğunu söyleyen Üşümezsoy, “Herkes şimdi Bursa’dan korkuyoruz diyor. Hayır. Yok öyle bir şey. Bursa’da 1858 yılındaki depremde Uludağ yükselip çöktü. İki kere kırıldı o hat. Yakın zamanda da biriken öyle bir stres yok.” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın