Şener Üşümezsoy Balıkesir Depremini Değerlendirdi: "Manisa’daki Spil Dağı'nda Tehlike Var"

Bursa’da 1858 yılında büyük bir deprem olduğunu söyleyen Üşümezsoy, “Herkes şimdi Bursa’dan korkuyoruz diyor. Hayır. Yok öyle bir şey. Bursa’da 1858 yılındaki depremde Uludağ yükselip çöktü. İki kere kırıldı o hat. Yakın zamanda da biriken öyle bir stres yok.” dedi.