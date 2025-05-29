10 Bin Şirket Ortağı Tespit Edildi: Vergi Müfettişleri Lüks Yaşayıp Beyan Etmeyenlerden Açıklama Bekliyor

Tespit edilenler arasında dört şirkette ortak olup 300 milyon liralık gayrimenkul alan, yıllık kredi kartı harcaması 6 milyon lirayı bulan, iki yıl içinde 14 gayrimenkul satın alan şirket ortakları da bulunduğu açıklandı.

Hürriyet'in haberine göre Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Risk Analiz Merkezi tarafından büyük ölçekli şirketlere ortak olan gerçek kişiler taranarak yürütülen analiz çalışması çerçevesinde yaklaşık 10 bin büyük ölçekli şirket ortağının gönüllü uyuma davet edileceği belirtildi.