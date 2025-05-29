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10 Bin Şirket Ortağı Tespit Edildi: Vergi Müfettişleri Lüks Yaşayıp Beyan Etmeyenlerden Açıklama Bekliyor

10 Bin Şirket Ortağı Tespit Edildi: Vergi Müfettişleri Lüks Yaşayıp Beyan Etmeyenlerden Açıklama Bekliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.05.2025 - 10:35

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Risk Analiz Merkezi, 43 bin büyük ölçekli şirketin ortaklarının beyanlarını incelemeye aldı. İncelemeler sonrasında yaklaşık 10 bin büyük ölçekli şirket ortağının eksik beyanda bulunduğu tespit edildi. Hürriyet’in haberine göre; büyük ölçekli bu şirketlerin ortaklarının kazançlarının kaynağını açıklamaları bekleniyor.

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Vergi müfettişleri büyük şirketlere ortak olup geliri gözükmeyen ancak lüks yaşam sürenleri tespit etti.

Vergi müfettişleri büyük şirketlere ortak olup geliri gözükmeyen ancak lüks yaşam sürenleri tespit etti.

Tespit edilenler arasında dört şirkette ortak olup 300 milyon liralık gayrimenkul alan, yıllık kredi kartı harcaması 6 milyon lirayı bulan, iki yıl içinde 14 gayrimenkul satın alan şirket ortakları da bulunduğu açıklandı.

Hürriyet'in haberine göre Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Risk Analiz Merkezi tarafından büyük ölçekli şirketlere ortak olan gerçek kişiler taranarak yürütülen analiz çalışması çerçevesinde yaklaşık 10 bin büyük ölçekli şirket ortağının gönüllü uyuma davet edileceği belirtildi.

Söz konusu şirketlerin bazı ortaklarının görülen gelirleriyle hayat standartları arasında uyumsuzluklar belirlendi.

Söz konusu şirketlerin bazı ortaklarının görülen gelirleriyle hayat standartları arasında uyumsuzluklar belirlendi.

Büyük ölçekli şirketlerin ortaklarının kazançlarının kaynağını açıklamaları ve gönüllü uyum çalışmasına katılarak varsa kayıt dışı kalan gelirlerini beyan etmeleri bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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