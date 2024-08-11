Türk Telekom'dan İnternet Tarifelerine Zam! En Ucuz İnternet Aboneliği Ne Kadar Oldu?
Türk Telekom'dan İnternet Tarifelerine Zam! En Ucuz İnternet Aboneliği Ne Kadar Oldu?
İnternet servis sağlayıcıları peş peşe zam haberleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. TürkNet'in ardından Türk Telekom da tarifelerine zam yaptı. Yüzde 30'luk zamın ardından Türk Telekom'un en ucuz internet tarifesi de belli oldu!
İşte, detaylar...
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Türkiye'de geniş bir altyapıya sahip Türk Telekom, abonelik ücretlerine zam yaptı.
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Zammın ardından, Türkiye'nin internet servis sağlayıcılarından Türk Telekom'un en ucuz tarifesi 579 TL oldu.
Yüksek hızlı internet kullanmak isteyeler, aylık 1089 TL ödeyecek!
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