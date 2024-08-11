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Türk Telekom'dan İnternet Tarifelerine Zam! En Ucuz İnternet Aboneliği Ne Kadar Oldu?

Türk Telekom'dan İnternet Tarifelerine Zam! En Ucuz İnternet Aboneliği Ne Kadar Oldu?

Zam Türk Telekom İnternet
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 18:02 Son Güncelleme: 11.08.2024 - 18:07

İnternet servis sağlayıcıları peş peşe zam haberleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. TürkNet'in ardından Türk Telekom da tarifelerine zam yaptı. Yüzde 30'luk zamın ardından Türk Telekom'un en ucuz internet tarifesi de belli oldu! 

İşte, detaylar...

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Türkiye'de geniş bir altyapıya sahip Türk Telekom, abonelik ücretlerine zam yaptı.

Türkiye'de geniş bir altyapıya sahip Türk Telekom, abonelik ücretlerine zam yaptı.

Son olarak TürkNet tarafından yapılan yüzde 25'lik zamın ardından, Türk Telekom ise tarifelerine yüzde 30'luk zam yaptı.

Zammın ardından, Türkiye'nin internet servis sağlayıcılarından Türk Telekom'un en ucuz tarifesi 579 TL oldu.

Zammın ardından, Türkiye'nin internet servis sağlayıcılarından Türk Telekom'un en ucuz tarifesi 579 TL oldu.

Şirketin internet sitesi üzerinden yayımladığı tarife listesine göre, 16 Mbps hızındaki en avantajlı paket için belirlenen taahhütlü aylık ücret 579 TL oldu.

Yüksek hızlı internet kullanmak isteyeler, aylık 1089 TL ödeyecek!

Yüksek hızlı internet kullanmak isteyeler, aylık 1089 TL ödeyecek!

İnternet hızına göre değişen abonelik fiyatları 1000 Mbps hızda 1089 TL'ye kadar ulaşıyor.

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