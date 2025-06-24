Survivor Şampiyonu Adem, Batuhan'ın Finaldeki Hareketlerine Yorum Yaptı
Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıççı, Hakan Gence'nin programına konuk oldu. Kılıççı, burada rakibi Batuhan Karacakaya'nın seyirciyle fazla haşır neşir olduğu hareketleri hakkında yorum yaptı.
KAYNAK: Hakan Gence/Hürriyet
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Survivor 2025'in büyük finalinde Adem ve Batuhan karşılaşmasını izledik.
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İşte Adem'in Batuhan hakkındaki yorumları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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