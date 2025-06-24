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Survivor Şampiyonu Adem, Batuhan'ın Finaldeki Hareketlerine Yorum Yaptı

Survivor Şampiyonu Adem, Batuhan'ın Finaldeki Hareketlerine Yorum Yaptı

survivor Batuhan Karacakaya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.06.2025 - 11:47

Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıççı, Hakan Gence'nin programına konuk oldu. Kılıççı, burada rakibi Batuhan Karacakaya'nın seyirciyle fazla haşır neşir olduğu hareketleri hakkında yorum yaptı. 

KAYNAK: Hakan Gence/Hürriyet

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Survivor 2025'in büyük finalinde Adem ve Batuhan karşılaşmasını izledik.

Survivor 2025'in büyük finalinde Adem ve Batuhan karşılaşmasını izledik.

Adem Kılıççı, oyuna odaklanarak üç etabı da kazanırken Batuhan Karacakaya, seyirciyle aşırı etkileşim halinde olarak her sayıdan sonra seyirciyle resmen coştu. Haliyle final oyununda Adem'in kazanmasından ziyade Batuhan'ın finaldeki hareketleri apayrı bir gündem yarattı.

Hakan Gence'nin programına konuk olan Adem, Batuhan'ın finalde yaptığı hareketelere yorum yaptı.

Adem, Batuhan için 'Batuhan seyirciyle oynamayı seven bir kardeşimiz. Ben kendimi kapattım profesyonel yarıştım sadece oyunuma odaklandım. Batuhan seyirciyle iletişim halinde olmayı seven birisi.' dedi.

İşte Adem'in Batuhan hakkındaki yorumları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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