Soyut Resmi Neden Anlamıyorsunuz? Bölüm-6
Soyut Resmi Neden Anlamıyorsunuz? Bölüm-6
Soyut dışa vurum resmi sanatçı değil eleştirmen yapıyor!
Başlık ilk bakışta metafor gibi gelebilir, ancak özellikle soyut dışa vurum resim sanatının günümüze kadar gelen büyük etkisinin arkasındaki gerçeği tam olarak ifade etmektedir. Gerçekten de soyut dışa vurum tarzı neredeyse tümüyle eleştirmenler vasıtasıyla zemin bulmuştur. Batı bu absürt konuda çok yorum yapmıştır. Şimdi bu konuda Britannica’nın resmi sitesinde kayıtlı verilerden aktarma yaparak konuya gireyim.
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“Zevk, eleştiri ve yargı”
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Sonuç olarak bu durum o kadar ileri boyutlara ulaşmış ki başlıkta da söylediğim gibi sanat eserini sanatçılar değil, eleştirmenler yapar noktasına gelmiştir.
Bir başka örnek; önceki bölümde bahsettim: Arayış içerisinde çok sıkıntılar yaşayan Jackson Pollock’u da Eleştirmen Clement Greenberg en üst zirveye taşımıştır.
Sanat eleştirmenleri artık belirli bir sanatçıdan çok konu ettikleri sanatçıyı ve eserlerini övme, hatta adeta serenat yapma üslubunda yazılar yazmaya başladılar.
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