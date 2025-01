Soyut Resmi Neden Anlamıyorsunuz? Bölüm-6

(Donald Judd)

“20. yüzyılın sonunda avangardizm birçok açıdan akademik, rutin ve tekrarlayıcı hale geldi. Sanatçılar -belki de en kayda değer olarak 1960'lardan itibaren Donald Judd, Joseph Kosuth, Robert Morris ve Robert Smithson- ne kadar eleştirel yazı yazarlarsa yazsınlar, sanatları ve fikirleri hızla asimile oldu, modaya uygun, pazarlanabilir ve itibarlı hale geldi. Bazı eleştirmenler için olayların bu şekilde gelişmesi şaşırtıcı değildi. Daniel Bell'in Kapitalizmin Kültürel Çelişkileri'nde (1979) belirttiği gibi, avangard sanatçı “izleyiciyi ve pazarı hızla şekillendirir”. Bell'e göre, yeninin şaşkınlığı ve şoku, sanatsal ve insani hakikate yönelik derin kaygıdan ziyade kapitalist ivmeyle beslenen moda yeniliğe dönüşüyor ve bu da onu ifade etmenin yenilikçi yollarına yol açıyor.”

“The Rise of the Modern Art Market (1992) adlı kitabında gazeteci Peter Watson, sanat eleştirisinin, ne kadar yüksek fikirli olursa olsun, hakim tüketim toplumunun bir parçası olan sanat piyasasına hizmet ettiğine işaret eder (Özellikle 1980'lerdeki sanat patlamasından sonra yaygınlaşan bir gerçeklik.). Watson, kapitalist bir toplumda sanatın her şeyden önce lüks bir meta olduğunu ve sanat eleştirisinin de buna yönelik bir beğeni yaratmak için tasarlanmış bir ambalaj olduğunu öne sürer.”

Bu kısmı daha basit hale getirelim; altmışlı yıllardan itibaren soyut sanat avangard yani yenilik adı altında şaşırtıcılık, şok etme mantığına dayanan ve sanatsal bir kaygı olmadan yapıtlar üretilmiştir. Kısa süre sonrasında soyut sanat, tamamen ticari pazarlanabilir bir metaya, bir moda ürününe dönüşmüştür. Ancak yukarıdaki yazılarda asıl dikkat çekici ifadeler sanat eleştirisiyle ilgilidir. Sanat eleştirisi, ne kadar yüksek fikirli, felsefi izahları olursa olsun, büyük paralarla sanat piyasasına giren insanlara hizmet eder hale gelmiştir. Kısaca Watson’un söylediği gibi “sanat eleştirisi bu kesime yönelik beğeni yaratmak için tasarlanmış bir ambalaj” şekline dönüşmüştür.