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Son Zamanlardaki Sözleriyle Genç Kızların Favorisi Haline Gelen Rapçi Blok3'ün Sevgilisi Olduğu Ortaya Çıktı!

Son Zamanlardaki Sözleriyle Genç Kızların Favorisi Haline Gelen Rapçi Blok3'ün Sevgilisi Olduğu Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.02.2025 - 13:59

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre Blok3 lakaplı rapçi Hakan Aydın'ın yeni bir ilişkiyle yelken açtığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Danla Bilic'in programına konuk olan ve ilişkiler hakkında yaptığı yorumlarla gündeme gelen Blok3 gündeme yeni aşkıyla geldi! 

Şarkılarıyla adından bahsettiren isim Nilsu Berfin Aktaş'la yaşadığı aşkla magazin manşetlerine yerleşmişti. Uzun süredir yalnız olan Hakan Aydın'ın yeni aşkının model olduğu da ortaya çıktı!

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Şarkılarıyla her seferinde listelerin başına yerleşmeyi başaran rap müziğin yükselen isimlerinden biri olan Blok3'e daha önce denk gelmişsinizdir.

Şarkılarıyla her seferinde listelerin başına yerleşmeyi başaran rap müziğin yükselen isimlerinden biri olan Blok3'e daha önce denk gelmişsinizdir.

Müzik sektöründe yakaladığı başarıyla adından bahsettiren isim kısa sürede kendisine geniş bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmış rapçilerden biri.

Müzik sektöründe yakaladığı başarıyla adından bahsettiren isim kısa sürede kendisine geniş bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmış rapçilerden biri.

Ünlü rapçi şarkılarındaki göndermelerden tutun da özel hayatındaki gelişmelere kadar büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediliyor.

Blok3 lakabıyla tanınan rapçi Hakan Aydın'ı geçen sene oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’la yaşadığı ilişkiyle konuşmuştuk.

Blok3 lakabıyla tanınan rapçi Hakan Aydın'ı geçen sene oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’la yaşadığı ilişkiyle konuşmuştuk.

Aşklarını kısa bir sürede sosyal medyada paylaşama kararı alan Blok3 ve Nilsu Berfin Aktaş ikilisi kısa sürede büyük beğeni toplamıştı.

Aşklarını kısa bir sürede sosyal medyada paylaşama kararı alan Blok3 ve Nilsu Berfin Aktaş ikilisi kısa sürede büyük beğeni toplamıştı.

Kısa süreli birlikteliklerinin ardından ikilinin Aktaş'ın dizideki öpüşme sahnesi yüzünden ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti.

Kısa süreli birlikteliklerinin ardından ikilinin Aktaş'ın dizideki öpüşme sahnesi yüzünden ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti.
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Geçtiğimiz 14 Şubat'ta ise Blok3'le olan yakınlığını bildiğimiz Çakal'ın Nilsu Berfin Aktaş'la vizyona giren filmi sosyal medyaya damga vurmuştu.

Geçtiğimiz 14 Şubat'ta ise Blok3'le olan yakınlığını bildiğimiz Çakal'ın Nilsu Berfin Aktaş'la vizyona giren filmi sosyal medyaya damga vurmuştu.

Kısa sürede aralarındaki yakıştırmalar artan Nilsu Berfin Aktaş ve Çakal akıllara Blok3'le yaşanan ilişkiyi getirmişti.

Danla Bilic’in yeni YouTube programı 'DanlaCast'e konuk olan Blok3 hem ilişkilere hem de aşka dair açıklamalarıyla gündeme oturmuştu.

Danla Bilic’in yeni YouTube programı 'DanlaCast'e konuk olan Blok3 hem ilişkilere hem de aşka dair açıklamalarıyla gündeme oturmuştu.

'Bu perde mor diyorsa mordur' minvaline yaptığı açıklamayla gündem olan ismin aşkı bulduğu öğrenildi!

Kendisinin ayakta alkışlanan o açıklamalarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz gün muhabirlere yaklanan Blok3 ilk kez kız arkadaşıyla görüntülendi.

Geçtiğimiz gün muhabirlere yaklanan Blok3 ilk kez kız arkadaşıyla görüntülendi.

“Tarzınızı mı değiştirdiniz?” sorusuna “Hayır, sevgilimle yemeğe çıktım, yemekte de böyle güzel giyinmemiz lazım” şeklinde cevap veren isim yeni aşkını böylece doğrulamış oldu!

Model olduğu öğrenilen İrem Haznedar Hakan Aydın'ı o sırada uzaktan izledi.

Model olduğu öğrenilen İrem Haznedar Hakan Aydın'ı o sırada uzaktan izledi.

Muhabirin “Kız arkadaşınız biraz utangaç herhalde, hemen kaçtı” sözlerine “Kaçmak falan, öyle kelimelere gerek yok. Aman diyeyim hiç beni germeyin. Sevgilim yani. İlk defa görüntüleniyoruz ama sakladığımız bir şey de yok. Biz 10 numarayız, çok mutluyuz. Allah bozmasın, nazar da değmesin.” şeklinde cevap veren ismin gerginliği kameralara yansıdı.

Gelin o anları birlikte izleyelim:

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Akşamında birlikte fotoğraf paylaşan çift o hikayenin altına "Aile" notunu düştü.

Akşamında birlikte fotoğraf paylaşan çift o hikayenin altına "Aile" notunu düştü.

Güzelliğiyle dikkat çeken İrem Haznedar'ın sosyal medya profili de kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılaştı!

Güzelliğiyle dikkat çeken İrem Haznedar'ın sosyal medya profili de kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılaştı!

Kendisinin bu pozları da sosyal medyaya damga vurdu!

Kendisinin bu pozları da sosyal medyaya damga vurdu!

Siz ne düşünüyorsunuz? İkiliyi yakıştırdınız mı? Yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? İkiliyi yakıştırdınız mı? Yorumlarda buluşalım!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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