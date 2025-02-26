Son Zamanlardaki Sözleriyle Genç Kızların Favorisi Haline Gelen Rapçi Blok3'ün Sevgilisi Olduğu Ortaya Çıktı!
Son Zamanlardaki Sözleriyle Genç Kızların Favorisi Haline Gelen Rapçi Blok3'ün Sevgilisi Olduğu Ortaya Çıktı!
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre Blok3 lakaplı rapçi Hakan Aydın'ın yeni bir ilişkiyle yelken açtığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Danla Bilic'in programına konuk olan ve ilişkiler hakkında yaptığı yorumlarla gündeme gelen Blok3 gündeme yeni aşkıyla geldi!
Şarkılarıyla adından bahsettiren isim Nilsu Berfin Aktaş'la yaşadığı aşkla magazin manşetlerine yerleşmişti. Uzun süredir yalnız olan Hakan Aydın'ın yeni aşkının model olduğu da ortaya çıktı!
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Şarkılarıyla her seferinde listelerin başına yerleşmeyi başaran rap müziğin yükselen isimlerinden biri olan Blok3'e daha önce denk gelmişsinizdir.
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Müzik sektöründe yakaladığı başarıyla adından bahsettiren isim kısa sürede kendisine geniş bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmış rapçilerden biri.
Blok3 lakabıyla tanınan rapçi Hakan Aydın'ı geçen sene oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’la yaşadığı ilişkiyle konuşmuştuk.
Aşklarını kısa bir sürede sosyal medyada paylaşama kararı alan Blok3 ve Nilsu Berfin Aktaş ikilisi kısa sürede büyük beğeni toplamıştı.
Kısa süreli birlikteliklerinin ardından ikilinin Aktaş'ın dizideki öpüşme sahnesi yüzünden ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti.
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Geçtiğimiz 14 Şubat'ta ise Blok3'le olan yakınlığını bildiğimiz Çakal'ın Nilsu Berfin Aktaş'la vizyona giren filmi sosyal medyaya damga vurmuştu.
Danla Bilic’in yeni YouTube programı 'DanlaCast'e konuk olan Blok3 hem ilişkilere hem de aşka dair açıklamalarıyla gündeme oturmuştu.
Geçtiğimiz gün muhabirlere yaklanan Blok3 ilk kez kız arkadaşıyla görüntülendi.
Model olduğu öğrenilen İrem Haznedar Hakan Aydın'ı o sırada uzaktan izledi.
Gelin o anları birlikte izleyelim:
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Akşamında birlikte fotoğraf paylaşan çift o hikayenin altına "Aile" notunu düştü.
Güzelliğiyle dikkat çeken İrem Haznedar'ın sosyal medya profili de kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılaştı!
Kendisinin bu pozları da sosyal medyaya damga vurdu!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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