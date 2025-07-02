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Özcan Deniz, 7 Yıl Sonra Dönüyor: Kenan İmirzalıoğlu'nun Konuk Olacağı Filmin Başrolü Belli Oldu!

Özcan Deniz, 7 Yıl Sonra Dönüyor: Kenan İmirzalıoğlu'nun Konuk Olacağı Filmin Başrolü Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.07.2025 - 16:07

Özcan Deniz, 7 yıllık aranın ardından sinemaya dönüyor. Hem senarist, hem yönetmen koltuğunda oturacak Özcan Deniz'in yeni filminin adı Son Yemek oldu. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Kenan İmirzalıoğlu'nun konuk olacağı filmin kadın başrolü de belli oldu!

Kaynak: Hürriyet / Mehmet Üstündağ

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Özcan Deniz, 7 yıl sonra sinemaya geri dönüyor.

Özcan Deniz, 7 yıl sonra sinemaya geri dönüyor.
www.akittv.com.tr

Özcan Deniz, en son 7 yıl önce bir sinema projesinde yer almıştı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Özcan Deniz'in yeni filminin adı Son Yemek oldu.

Hem senaryosunu yazıp hem yöneteceği filmin başrolü olacak Özcan Deniz'e kadın başrol olarak Neslihan Atagül Doğulu eşlik edecek.

Hem senaryosunu yazıp hem yöneteceği filmin başrolü olacak Özcan Deniz'e kadın başrol olarak Neslihan Atagül Doğulu eşlik edecek.

Filmde aynı zamanda birbirinden ünlü isimler rol alacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun konuk olacağı filmde Nilsu Berfin Aktaş da oynayacak. Filmin çekimlerinin eylül ayında başlaması planlanıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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