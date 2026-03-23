onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Yedi Direk Dansçısının Hayatını Anlatan Sultana Filminin Fragmanı Yayınlandı

Merve Ersoy
23.03.2026 - 20:04

Senaryoyu ödüllü Mukadderat filmiyle tanınan Erdi Işık'ın kaleme aldığı Sultana filmi izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Rodi Medya ile Saros Film iş birliğiyle hazırlanan Sultana filminin ilk fragmanı yayınlandı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Mukadderat
Film

Mukadderat

Sultana
Film

Sultana

Itır Esen
Oyuncu

Itır Esen

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yedi direk dansçısı kadının başından geçenlerin konu alındığı Sultana filmi yakın zamanda izleyiciyle buluşacak.

Filmde Tuba Büyüküstün Meral'i, Derya Pınar Ak Anna’yı; Seray Kaya Tülay’ı canlandırıyor. Filmde ayrıca Begüm Akkaya, Rojbin Erden, Itır Esen ve Şirin Sultan Saldamlı da direk dansçısı kadınlara hayat veriyor.

Merakla beklenen filmle ilgili ilk büyük gelişme yaşandı. Sinemalarda yayınlanacak filmin fragmanı sonunda yayınlandı.

Sultana filmine ait fragmanı buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın