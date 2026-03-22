Bazı Sahneleri İstanbul ve Kahramanmaraş'ta Çekilen Young Sherlock Dizisindeki İstanbul Sahnesi Gündem Oldu

Sherlock Holmes’ün 19 yaşındaki halini, henüz o meşhur disiplinini kazanmamış, ham ve asi dönemlerini anlatan dizide Oxford Üniversitesi'nde geçen bir cinayet vakası, genç Sherlock'u hem kendi adını temizlemek hem de dünya çapında bir komployu durdurmak zorunda bırakıyor. Dizide burada spoiler sayılabileceği için söylemeyeceğimiz bazı sürprizler de var.

Ancak yapılan sürprizlerden biri de dizinin Türkiye'de geçen sahneleri! Beğeni toplayan dizinin bazı sahneleri İstanbul ve Kahramanmaraş'ta yapıldı. Üstelik dizide Numan Acar'ın canlandırdığı ve kilit öneme sahip bir de Esad Kaşgarlı karakteri yer alıyor.