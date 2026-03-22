Bazı Sahneleri İstanbul ve Kahramanmaraş'ta Çekilen Young Sherlock Dizisindeki İstanbul Sahnesi Gündem Oldu

Merve Ersoy - TV Editörü
22.03.2026 - 20:34

ünlü dedektif Sherlock Holmes’un gençlik yıllarına odaklanan Young Sherlock, onun daha bir dahi dedektif olmadan önceki dönemini, yani gözlem yeteneklerini geliştirdiği ve ilk gizemlerini çözmeye başladığı yılları anlatıyor. Andrew Lane tarafından yazılan “Young Sherlock Holmes” kitap serisinden uyarlanan dizinin bazı sahneleri Kahramanmaraş ve İstanbul'da çekildi.

Andy Lane’in romanlarından esinlenen Young Sherlock, Amazon Prime'da izleyiciyle buluştu.

Sherlock Holmes’ün 19 yaşındaki halini, henüz o meşhur disiplinini kazanmamış, ham ve asi dönemlerini anlatan dizide Oxford Üniversitesi'nde geçen bir cinayet vakası, genç Sherlock'u hem kendi adını temizlemek hem de dünya çapında bir komployu durdurmak zorunda bırakıyor. Dizide burada spoiler sayılabileceği için söylemeyeceğimiz bazı sürprizler de var.

Ancak yapılan sürprizlerden biri de dizinin Türkiye'de geçen sahneleri! Beğeni toplayan dizinin bazı sahneleri İstanbul ve Kahramanmaraş'ta yapıldı. Üstelik dizide Numan Acar'ın canlandırdığı ve kilit öneme sahip bir de Esad Kaşgarlı karakteri yer alıyor.

Çok konuşulan Young Sherlock dizisinin İstanbul'da geçen sahnelerinden biri gündem oldu.

Sahnede geçen '“Bu şehrin Roma’nın ihtişamına rakip olarak kurulduğunu biliyor muydun? Antik çağdaki en gelişmiş surlara sahipti. Yabancı imparatorlukların, çetin savaşların ve hastalıkların üstesinden geldi. İnsanlık tarihi boyunca başına ne gelirse gelsin bu şehir hep ayakta kaldı.' repliği sosyal medyada gündem oldu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
