“Örümcek-Adam Yepyeni Bir Gün” Fragmanıyla Rekor Kırdı: Rakiplerini Geride Bıraktı

Fragman ilk 24 saat içinde 718,6 milyon izlenmeye ulaştı. Bu rakam, daha önce zirvede bulunan Deadpool & Wolverine fragmanının 365 milyonluk izlenmesini geride bıraktı. Daha önce 355,5 milyon izlenmeyle öne çıkan Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok fragmanı da geride kalmış oldu. Böylece serinin yeni filmi adeta şov yaptı. Film 31 Temmuz’da vizyonda olacak.