Bize Bir Şey Olmaz'ın Galası İptal Edildi: Nedeni Mert Ramazan Demir'in Yeni Dizisi!

Merve Ersoy - TV Editörü
23.03.2026 - 17:25 Son Güncelleme: 23.03.2026 - 17:27

Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in başrollerini paylaştığı Bize Bir Şey Olmaz dizisi 25 Mart Çarşamba günü Disney Plus'ta izleyici karşısına çıkacak. Ancak dizinin bu hafta yapılması planlanan galası son dakika iptal edildi. Nedeni ise gündem oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

2026'nın merakla beklenen yapımlarından biri olan Bize Bir Şey Olmaz, 25 Mart Çarşamba izleyiciyle buluşacak.

Miray Daner ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizinin galasının yayın haftasında yapılması bekleniyordu. Ancak gelen habere göre gala iptal edildi.

Galanın son anda iptal edilme nedeni ise Mert Ramazan Demir'in Show TV'de yayınlanacak yeni dizisi Delikanlı!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Delikanlı’nın tanıtım çalışmalarının çakışmasının iptal kararında etkili olduğu öğrenildi. Ana akım dizisi olan Delikanlı'nın etkilenmemesi için Mert Ramazan Demir'in Bize Bir Şey OImaz dizisiyle ilgili mümkün olduğunca az mecrada görünmeyi tercih ettiği belirtildi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
