Finaller Art Arda Geldi: İki Kanalın Tek Dizileri Kaldı!

Merve Ersoy - TV Editörü
22.03.2026 - 23:01

2025-2026 sezonu büyük umutlarla başlasa da dizi sektöründeki kriz kendisini iyiden iyiye gösterdi. Sezona iddialı başlayan pek çok dizi final kararı aldı. Son olarak Aynı Yağmur Altında ve Veliaht dizilerinin final yapmasıyla ekranlarda yalnızca 17 dizi kalacak. Ayrıca iki kanalda birden sadece birer dizi yayın hayatına devam edecek.

Sezona oldukça güçlü ve iddialı başlayan pek çok dizi final kararı aldı.

Erken finallerin yanı sıra geçtiğimiz sezondan devam eden yapımlarda da final kararları arttı. Artan maliyetler, düşük reytingler ve oyuncu kaşeleri finaller için en büyük neden olarak gösterildi.

Bu hafta gerçekleşecek Veliaht ve Aynı Yağmur Altında finalleriyle birlikte yayında 17 dizi kalacak.

Geçtiğimiz sezonlarda yayında 25'ten fazla dizi olurken bu yılki ortalama dizi sektörünün geldiği boyutu gözler önüne serdi. Hatta bazı kanallar rakiplerinin gerisinde kalarak bu iki dizinin de final yapmasıyla birlikte hafta boyunca 1 diziyle yayın yapacaklar. Geçtiğimiz sezonlarda zirvenin açık ara sahibi olan Show TV ile özellikle Yalı Çapkını'nın ilk sezonu boyunca zirveden inmeyen Star TV, sahip oldukları tek diziler olan Kızılcık Şerbeti ve Sevdiğim Sensin ile yayında olacaklar. Atv Kuruluş Orhan ve A.B.İ. ile 2 dizi, Kanal D ve NOW TV 4, TRT 1 ise 5 diziyle yayın hayatını sürdürecek.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
