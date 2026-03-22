Finaller Art Arda Geldi: İki Kanalın Tek Dizileri Kaldı!

Geçtiğimiz sezonlarda yayında 25'ten fazla dizi olurken bu yılki ortalama dizi sektörünün geldiği boyutu gözler önüne serdi. Hatta bazı kanallar rakiplerinin gerisinde kalarak bu iki dizinin de final yapmasıyla birlikte hafta boyunca 1 diziyle yayın yapacaklar. Geçtiğimiz sezonlarda zirvenin açık ara sahibi olan Show TV ile özellikle Yalı Çapkını'nın ilk sezonu boyunca zirveden inmeyen Star TV, sahip oldukları tek diziler olan Kızılcık Şerbeti ve Sevdiğim Sensin ile yayında olacaklar. Atv Kuruluş Orhan ve A.B.İ. ile 2 dizi, Kanal D ve NOW TV 4, TRT 1 ise 5 diziyle yayın hayatını sürdürecek.