onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Diziler İptal Edildi, Reytingler Resmen Çakıldı! Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.03.2026 - 19:41

15-21 Mart haftası yalnızca 12 dizi yayınlandı. Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı dolayısıyla pek çok dizinin yeni bölümü iptal edildi. Reytingler bu sebeple resmen çakıldı. Haftanın en çok izlenen kanalını reyting uzmanı açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geride bıraktığımız hafta pek çok sevilen dizi iptal edildi ve yalnızca 12 dizi yayınlandı.

Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Cennetin Çocukları, Güller ve Günahlar, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti dizileri bayram nedeniyle yayınlanmadı. Ekrana gelen dizilerin sayısındaki azalış sebebiyle de reytinglerde sert düşüş yaşandı.

Reyting uzmanı, 'Bayram tatiliyle birleşen ara tatil etkisiyle reytinglerde sert düşüş var. Pazartesi ve cuma dizileri yayına ara verirken toplam dizi sayısı 12’ye geriledi. Havaların 10 gün daha soğuk gitmesi ise haftaya toparlanma ihtimalini artırıyor.' açıklamasında bulundu. Uzman ayrıca, Galatasaray maçının yayınlandığı çarşamba günü hariç her gün belirgin düşüş yaşandığını açıkladı. Bayramın ilk günü hiçbir dizi yayınlanmazken gün liderinin 3,34 reytingde kalması izleyicinin ekrandan uzaklaştığını da gözler önüne serdi.

Sert düşüşe rağmen haftanın lideri bir kez daha TRT 1 oldu.

Haftanın zirvesinde TRT 1 yer alırken onu 2. sırada TV 8 izledi. Uzun süredir 1 ya da 2. olan Kanal D bu kez 4. sırada kendine yer buldu. Üçüncü sırada NOW, 5. sırada Atv, 6. sırada Star TV ve 7. sırada Show TV yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın