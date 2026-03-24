onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Dizi Aşkının Gerçek Olma İddiasından Kızılcık Şerbeti Oyuncularının Buluşmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
24 Mart Salı günü televizyon dünyasında yoğun bir tempo öne çıktı. Gün boyunca yayınlanan programların yanı sıra dizilerin setlerinden gelen haberler de gündemde yer buldu. Yeni bölümlerin ardından açıklanan reyting sonuçları yakından takip edildi. Dizilerden paylaşılan sahneler ve kamera arkası görüntüler kısa sürede yayılmaya başladı. Oyuncularla ilgili kulis bilgileri ve kadrolarda yaşanan değişiklikler günün konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Ekran rekabeti sürerken yapım ekiplerinin yeni bölüm hazırlıkları da dikkat çekti. 24 Mart Salı günü televizyon dünyasında öne çıkan gelişmeleri bir araya getirdik.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Uzak Şehir
Dizi

Uzak Şehir

Taşacak Bu Deniz
Dizi

Taşacak Bu Deniz

Kızılcık Şerbeti
Dizi

Kızılcık Şerbeti

Sahtekarlar
Dizi

Sahtekarlar

Cennetin Çocukları
Dizi

Cennetin Çocukları

Veliaht
Dizi

Veliaht

Aynı Yağmur Altında
Dizi

Aynı Yağmur Altında

Survivor
Tv Programı

Survivor

Hilal Altınbilek
Oyuncu

Hilal Altınbilek

Nilsu Berfin Aktaş
Oyuncu

Nilsu Berfin Aktaş

Taro Emir Tekin
Oyuncu

Taro Emir Tekin

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cezaevinde olan Yunus Emre Özden'in ardından futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın cinayeti soruşturmasında tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun tutuklanması sonrası eski eş sessiz kalmadı.

Kendisine gelen mesajları paylaşan Beria Gözen, 'Cezaevinden birbirlerine mektup atsınlar' dedi. Beria Gözen ayrıca Aleyna Kalaycıoğlu için, 'Bir yerlere gelene kadar basamak olarak çok kişiyi kullandı. Kardeşini kaybetti ve aklına bile gelmeyecek nankörlük görmüş oldu.' dedi. Gözen, Yunus Emre Özden'in Aleyna Kalaycıoğlu hakkında 'çok leş şeyler anlattığını' dile getirdi.

Detaylar için 👇

ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında, düşük reytingler nedeniyle final kararıyla karşı karşıya kaldı. Final bölümü 29 Mart Pazar akşamı yayınlanacak Aynı Yağmur Altında'nın finaline sayılı gün kalırken dizide Koray ve Rosa karakterleriyle partner olan Taro Emir Tekin ve Nilsu Berfin Aktaş beraber görüntülendi. Muhabirler 'Dizi aşkı gerçek mi oldu?'sorusu sorsa da ikili bu soruları yanıtsız bıraktı.

Detaylar için 👇

ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında, düşük reytingler nedeniyle final kararıyla karşı karşıya kaldı. Final bölümü 29 Mart Pazar akşamı yayınlanacak Aynı Yağmur Altında'nın finaline sayılı gün kalırken dizide Koray ve Rosa karakterleriyle partner olan Taro Emir Tekin ve Nilsu Berfin Aktaş beraber görüntülendi. Muhabirler "Dizi aşkı gerçek mi oldu?" sorusu sorsa da ikili bu soruları yanıtsız bıraktı.

Detaylar için 👇

Başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu ve Serkan Tınmaz’ı evinde ağırladığı anlardan bir selfiepaylaşarak günü ölümsüzleştirdi. Dizinin özellikle ilk sezonlarının hayranları ekibi yeniden bir arada görünce duygulandı.

Detaylar için 👇

Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir de dün akşam ekrandaydı. Dizilerin ekrana dönmesiyle birlikte de haftanın ilk gününün reyting sonuçları merak edildi. 

Uzak Şehir ve özeti yine zirvede yer alırken, Cennetin Çocukları AB ve ABC1'de kendine 3. sırada yer bulabildi.

Detaylar için 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dizinin yeni başrolleri Burak Serdar Şanal ve Buse Meral olmuştu. Şimdiyse dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrole gelen Burak Serdar Şanal fragmanla birlikte ilk kez göründü. Dizinin sıkı takipçileri ise fragmanda yeni başrolle çekilen sahneyi konuştu. Benzer bir sahnenin İsmail Hacıoğlu ile de çekildiğini gündeme getirerek başrol değişiminin senaryoya nasıl yansıdığını ortaya koydular.

Detaylar için 👇

Murat Ceylan, iki gündür devam eden şiddetli fırtına nedeniyle yarışmacıların adalarına geri dönemediğini ve nehir kenarındaki kamplarda kaldıklarını açıkladı. Yağışlı havada yarışmacıların ne kadar zorlandığı ekrana gelirken Lina'nın gözyaşlarını tutamaması dikkat çekti.

Detaylar için 👇

Ünlü yönetmen Ali Bilgin'in, Hilal Altınbilek'le ilgili beğendiği bir paylaşım takipçilerin dikkatini çekti. Bilgin, Altınbilek'in estetiksiz halinin de yer aldığı bir estetik paylaşımını beğendi.

Detaylar için 👇

Final bölümünün çekimleri için oyuncular son kez sete gitti. “Biz son kez sete geldik…” notuyla yaptıkları paylaşım sosyal medyada gündeme geldi. Bakalım Veliaht nasıl bir sonla ekranlara veda edecek? İzleyip göreceğiz…

Detaylar için 👇

Eleni ve Fadime'nin hipotermi geçirmesinin ardından ateş çemberine alınmaları ve hastanedeki tedavi süreçleri sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Sarsmamak için oldukları yerde ısıtma çabaları kimileri tarafından doğru bulunurken kimileri ise bu müdahalenin gereksiz olduğunu savunmuştu. Girişimsel & Klinik Kardiyolog Prof. Dr. Muhammed Keskin, Taşacak Bu Deniz'deki sahneyi ve devamındaki tedavi sürecini yorumladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar için 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın