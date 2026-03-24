Dizi Aşkının Gerçek Olma İddiasından Kızılcık Şerbeti Oyuncularının Buluşmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

2011 yılında yarışmanın büyük ödülü 1 milyon TL idi. O dönem dolar kuru yaklaşık 1,90 TL olduğu için bu para dolar bazında yaklaşık 526.000 $ değerindeydi. Büyük ödülü kazanan yarışmacı, 2011 yılında İstanbul'da büyük bir servetin sahibi sayılabiliyordu.

2026 yılında ise, ödül 5 katına çıktı ve 5 milyon TL oldu. Ancak dolar kuru da 1,90'dan 44,35'e çıktı, yani kur 23 kat'tan fazla değer kaybetti. Bugün 5.000.000 TL sadece yaklaşık 112.000 $ ediyor. 526.315 $ ile 112.740 $ karşılaştırıldığında %78 reel değer kaybı ortaya çıkıyor. Yani ödülün dolar bazındaki değeri yaklaşık 5'te 1'e düşmüş diyebiliriz.

Paranın alım gücünü koruyabilmesi için bugün büyük ödülün 23,3 milyon TL olması gerekirdi.