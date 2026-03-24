Final Öncesi Son Kez: Veliaht Oyuncularından Setten Veda Paylaşımı

Elif Sude Yenidoğan
24.03.2026 - 11:33

Show TV’de yayınlanan Veliaht dizisi ekran macerasını noktalamaya hazırlanıyor. Final kararı daha önce netleşmişti. Dizi 26. bölümüyle izleyiciye veda edecek. Son bölümlerin çekimleri tamamlandı. Oyunculardan da son set günlerinde veda paylaşımı geldi. İşte detaylar…

2025-2026 sezonunda başlayan Veliaht umutlu bir başlangıç yapmıştı.

Hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle seyircileri etkilemeyi başarmış, sabit bir izleyici kitlesi kazanmıştı. Ancak reytingler beklentinin altında kalmıştı ve istenen reytinglere ulaşılamayınca da final kararı gecikmemişti.

Çekim süreci İstanbul’da başlamış daha sonra ekip Kars’a gitmişti. Kars’ta çekilen sahneler dizinin görsel yapısına farklı bir katkı sağlamıştı. İzleyici tarafından övgü yağmış, özellikle doğa manzaralarının kullanıldığı bölümler öne çıkmıştı.

Şimdiyse ekip yolun sonuna geldi.

Final bölümünün çekimleri için oyuncular son kez sete gitti. “Biz son kez sete geldik…” notuyla yaptıkları paylaşım sosyal medyada gündeme geldi. Bakalım Veliaht nasıl bir sonla ekranlara veda edecek? İzleyip göreceğiz…

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
