Ünlü İsim Kıskanmak Dizisinden Daha 17’ye Transfer Oldu

Elif Sude Yenidoğan
24.03.2026 - 10:45

Kanal D’nin yeni dizisi Daha 17 için hazırlıklar hız kazandı. Pastel Film imzalı yapımın oyuncu kadrosu netleşmeye devam ediyor. Son olarak Kıskanmak dizisinde yer alan bir oyuncu projeye dahil oldu. Gelin detayları birlikte öğrenelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Daha 17 dizisi için hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

Pastel Film imzalı dizinin çekimlerinin önümüzdeki günlerde başlaması planlanıyor. Okuma provası bu hafta gerçekleştirilecek ve yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Kadroda dikkat çeken isimler arasında Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk ve Çağdaş Onur Öztürk var.

Şimdiyse Kıskanmak dizisinde rol alan Dilara Aksüyek’in projeye katıldığı öğrenildi.

Başarılı oyuncu dizide Nuray karakterine hayat verecek. Birsen Altuntaş’ın haberine göre bu karakter genç yaşta anne olmuş bir kadının hikayesini ekranlara taşıyacak. Nuray’ın geçmişi ve yaşadığı süreç hikayede önemli bir yer tutacak. Nesrin Cavadzade’nin karakteri olan Şebnem’in arkadaşı olarak da hikayede hayat bulacak.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
