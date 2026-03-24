Ünlü Şarkıcı Ufuk Beydemir Kıskanmak Dizisine Özel Şarkı Hazırladı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
Kıskanmak dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin bu haftaki bölümünde bir sürpriz yaşanacağı öğrenildi. Birsen Altuntaş Ufuk Beydemir’in, yapım için özel bir şarkı hazırladığını aktardı. Gelin detaylara geçelim…

Kıskanmak dizisinin yeni bölümünde izleyiciye yeni bir sürpriz var.

Ufuk Beydemir’in hazırladığı özel şarkı ilk kez ekrana gelecek. “Ay Tenli Kadın” ile tanınan müzisyen, dizi için yeni bir parça besteledi. “Çukur” adını taşıyan şarkının dizinin Nüzhet’le ilgili önemli sahnelerinde yer alacağı öğrenildi.

Diziler için yapılan imza parçalar kimi zaman sahneyle birlikte çok etkileyici olabiliyor.

Şimdiyse hem Ufuk Beydemir’in hayranları hem de Kıskanmak izleyicileri özel beste için sabırsızlandı. Yarın akşam yayınlanacak yeni bölümde hep birlikte ilk kez dinleyeceğiz. 

Aynı zamanda İstanbul’dan Kapadokya’ya taşınan set sonlandı. Ekip çekimler için yeniden İstanbul’a döndü.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
