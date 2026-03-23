Survivor'da Deniz'in Kendisine Aşk İtirafında Bulunan Sercan Hakkındaki Sözleri Gündem Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.03.2026 - 22:46

Survivor'a bu yıl damga vuran meselelerden biri de Sercan'ın Deniz'e beslediği duygular oldu. Cesur davrandığını dile getiren Sercan, Deniz'e duyguları olduğundan bahsetti. Hatta öyle ki Eren elendiğinde takımdakiler Sercan etkilenir diye Eren'i takımlarına almadı. Yaşananların ardından Deniz'in Sercan hakkındaki sözleri gündem oldu.

Survivor 2026'nın en çok konuşulan konularından biri Sercan'ın Deniz'e olan duyguları oldu.

Sercan, cesur davrandığını dile getirerek Deniz'e aşk itirafında bulundu. Hatta bunun iki taraflı olduğunu da dile getirdi. Eren'in elendiği hafta Sercan'ın takım arkadaşları, olumsuz etkilenir diye düşünerek Eren'i takıma almayı kabul etmedi. Eren'in elenmesinin ardından kazanılan ödül oyununda Deniz, ablasından gelen sadece yarışmaya odaklanması gerektiğine dair mesajla durumun dışarıdan farklı göründüğünü yorumladı. Survivor dışında bir ilişkisi olduğunu açıklayan Deniz, Sercan'la olan yakınlığının yanlış anlaşıldığını dile getirdi.

Deniz, Seren Ay'la sohbet ettiği sırada Sercan'la ilgili konuştu.

'Sercan haftalar önce takıma benimle arasında bir şey varmış gibi empoze edip takıma Eren’i aldırmadı. Benimle Sercan ne alaka?' diyen Deniz'in sözleri gündem oldu.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
