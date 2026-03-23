6 Sezon Süren Efsane Yerli Dizi Yeniden Çekilecek!

Eski bir dizinin yeniden çekileceğini duyuran Birsen Altuntaş heyecan yarattı. Kısa bir süre sonra hangi dizinin yeniden çekileceğinin haberini verdi: Yasak Elma dönüyor!

6 sezon süren dizinin yeniden çekilmesinin gündemde olduğunu belirten Birsen Altuntaş, hakları Medyapım’ın patronu Fatih Aksoy ile usta senarist Melis Civelek’te olan diziyi yeniden televizyona uyarlamak için çalışmaların başladığını açıkladı. Film yapılması da düşünülen dizinin yeniden çekilmesi halinde bir kez daha NOW TV'de ekrana geleceği konuşuluyor. Her şey yolunda giderse hikaye Eda Ece, Şevval Sam, Barış Aytaç ve Melisa Doğu’nun hayat verdiği Yıldız, Ender, Caner ve Asuman üzerinden ilerleyecek.