Arka Sokaklar'ın Yıldızı Milli Savunma Bakanlığı Desteğiyle Çekilecek Dizide!

Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilecek olan Üs Yapım imzalı projenin yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut oturacak. Dizide, Cem Bender Deniz Kurmay Albay Levent Yıldırım'ı, Onur Seyit Yaran SAT komandosu Arda Boran'ı, Meltem Akçöl ise TRT World'ün kıdemli muhabiri Nehir Bozdoğan'ı oynayacak. Fırat Çelik ve Denise Capezza da sırasıyla Julian ve Isabelle rollerinde seyirci karşısına çıkacak.

Hazırlıkları başlayan diziye dahil olan isimlerden biri de Yüsra Geyik oldu. Ünlü oyuncu dizide 'Beren Varnalı' karakterine hayat verecek.