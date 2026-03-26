TikTok Fenomeni Kübra Karaaslan Kimdir, Kaç Yaşında? Kübra Karaaslan Neden Öldü?

Kübra Karaaslan, TikTok platformunda paylaştığı eğlenceli, samimi ve doğal videolarla geniş bir takipçi kitlesi edinen genç bir sosyal medya içerik üreticisidir. Neşeli kişiliği, enerjik tavırları ve futbola olan ilgisiyle (özellikle Fenerbahçe taraftarlığıyla) tanınan Karaaslan, ne yazık ki 23 Mart 2026 tarihinde İstanbul'da yaşamına son vererek sevenlerini yasa boğmuştur.

Kübra Karaaslan Kaç Yaşında?

Kübra Karaaslan'ın 21 yaşında olduğu bilinmektedir.

Kübra Karaaslan Nereli?

Aslen nereli olduğuna dair detaylı bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmamış olsa da, yaşamını ve sosyal medya çalışmalarını İstanbul'da sürdürmekteydi. Vefatının ardından cenazesi İstanbul'da bulunan Kayabaşı Mezarlığı'nda ailesi ve sevenlerinin katılımıyla toprağa verilmiştir.