Harry Potter Dizisinin İlk Fragmanı Yayınlandı

Harry Potter Dizisinin İlk Fragmanı Yayınlandı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.03.2026 - 22:52 Son Güncelleme: 25.03.2026 - 22:53

Harry Potter efsanesi, dizi olarak yeniden aramızda olacak. Her bir kitap için bir sezon çekilmesi planlanan dizi, Potterhead'ler arasında büyük bir heyecana yol açtı. Oyuncuları ayrı ayrı tartışmalara neden olurken çok sevilen film serisinin ardından dizinin sevilip sevilmeyeceği merak ediliyordu.

Sonunda merakla beklenen Harry Potter dizisinden ilk fragman geldi!

Merakla beklenen Harry Potter dizisinden ilk fragman geldi!

Merakla beklenen Harry Potter dizisinden ilk fragman geldi!

2001 yılında hayatımıza film serisi olarak giren Harry Potter, o gün bugündür (tam 25 yıl) aklımızdan çıkmıyor. Hal böyle olunca, Harry Potter dizisinin haberi, serinin hayranlarını hem sevindirdi hem de endişelendirdi. Bilirsiniz, sonradan yapılan yapımlar çoğunlukla ilkinin yerini biraz zor tutar. Dolayısıyla Harry Potter dizisinin oyuncu seçimleri bile hayranlar arasında eleştirilere sebep olmuştu.

Harry Potter dizisinde başrol üçlüsü olarak Dominic McLaughlin'ı Harry Potter, Arabella Stanton'ı Hermione Granger ve Alastair Stout'u Ron Weasley olarak izleyeceğiz. Bugüne kadar ortaya çıkan bazı detaylar da serinin hayranlarını oldukça heyecanlandırdı. 

Warner Bros. ve HBO, ilk olarak Harry Potter dizisinden bir görsel paylaştı. Bu görsel, aynı zamanda bugün gelecek olan dizinin fragmanı için de bir sinyaldi!

Harry Potter dizisinden ilk fragman, geçtiğimiz dakikalarda yayınlandı.

İşte Harry Potter dizisinden ilk fragman!

Peki Harry Potter Dizisi Ne Zaman Çıkacak?

Peki Harry Potter Dizisi Ne Zaman Çıkacak?

Harry Potter dizisinin 2026 yılının Christmas zamanında (Aralık ayının sonu) yayınlanacağı belli oldu.

HBO CEO’su Casey Bloys’un son açıklamalarında, göre Harry Potter dizisinin yayın tarihi için 2027 Ocak-Nisan arasına işaret edilmişti. Fakat yayınlanan fragmanda, bu tarihin biraz daha erkene çekildiği görüldü. 

Harry Potter dizisine bu sene içerisinde kavuşacağız! Serinin her bir kitabın ise bir sezona yayılacağı ve dizinin uzun soluklu bir proje olacağı belirtiliyor.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
