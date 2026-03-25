Harry Potter Dizisinin İlk Fragmanı Yayınlandı

2001 yılında hayatımıza film serisi olarak giren Harry Potter, o gün bugündür (tam 25 yıl) aklımızdan çıkmıyor. Hal böyle olunca, Harry Potter dizisinin haberi, serinin hayranlarını hem sevindirdi hem de endişelendirdi. Bilirsiniz, sonradan yapılan yapımlar çoğunlukla ilkinin yerini biraz zor tutar. Dolayısıyla Harry Potter dizisinin oyuncu seçimleri bile hayranlar arasında eleştirilere sebep olmuştu.

Harry Potter dizisinde başrol üçlüsü olarak Dominic McLaughlin'ı Harry Potter, Arabella Stanton'ı Hermione Granger ve Alastair Stout'u Ron Weasley olarak izleyeceğiz. Bugüne kadar ortaya çıkan bazı detaylar da serinin hayranlarını oldukça heyecanlandırdı.

Warner Bros. ve HBO, ilk olarak Harry Potter dizisinden bir görsel paylaştı. Bu görsel, aynı zamanda bugün gelecek olan dizinin fragmanı için de bir sinyaldi!

Harry Potter dizisinden ilk fragman, geçtiğimiz dakikalarda yayınlandı.