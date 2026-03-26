Efsane Yerli Komedi Filminin İkincisi Geliyor!

Efsane Yerli Komedi Filminin İkincisi Geliyor!

gülse birsel
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.03.2026 - 09:29 Son Güncelleme: 26.03.2026 - 09:30

2017 yılında vizyona giren ve 1 ayda 3,5 milyon kişi tarafından izlenen yerli komedi filmi izleyen herkesi kahkahaya boğmuştu. Tekrar tekrar izlediğimiz ve pek çok sahnesini meme'e dönüştürdüğümüz filmle ilgili harika bir gelişme yaşandı.

Aile Arasında

2017 yılında yayınlanan ve yaklaşık 10 yıldır tekrar tekrar izlediğimiz Aile Arasında filminin ikincisinin gelip gelmeyeceği merak ediliyordu.

2017 yılında yayınlanan ve yaklaşık 10 yıldır tekrar tekrar izlediğimiz Aile Arasında filminin ikincisinin gelip gelmeyeceği merak ediliyordu.

Gülse Birsel'in kaleme aldığı, başrollerini ünlü oyuncular Demet Evgar ile Engin Günaydın'ın paylaştığı filmin kadrosunda Devrim Yakut, Devin Özgün Çınar, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Erdal Özyağcılar, Rıza Akın, Derya Karadaş ve Su Kutlu gibi isimler yer almıştı. Kahkahaya boğan filmin ikincisinin gelip gelmeyeceği sorusu Gülse Birsel'e sık sık soruluyordu.

Gülse Birsel sonunda müjdeyi patlattı!

Gülse Birsel sonunda müjdeyi patlattı!

Gülse Birsel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi heyecanlandırdı. Birsel, Aile Arasında filminin ikincisinin geleceğini duyurdu. Heyecanlandıran haberi Gülse Birsel, '2 Aile Arasında'' yola çıktı geliyorrr! Benim açımdan bütün parçalar yerine oturdu, çekimlere başlayabiliriz' diyerek duyurdu.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
