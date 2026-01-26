onedio
Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Fatih'inden Sinan Engin'in Uzak Şehir Sitemine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Fatih'inden Sinan Engin'in Uzak Şehir Sitemine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.01.2026 - 23:49

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

26 Ocak Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

1. Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılması gündem olmuştu.

1. Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılması gündem olmuştu.

Ünlü oyuncunun da şaşırdığı bu kararı kimin verdiği merak edilmişti. Güngör'ü kanal mı çıkardı yoksa TMSF mi?

Detaylar:

2. Testo Taylan, Güven Bana ile ilgili itirafta bulundu.

2. Testo Taylan, Güven Bana ile ilgili itirafta bulundu.

Ünlü YouTuber daha önce programa katıldığını açıkladı. Programda bazı durumların yaşandığını iddia etti.

Detaylar:

3. Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'iyle ilgili bir gelişme yaşandı.

3. Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'iyle ilgili bir gelişme yaşandı.

Dizide Fatih'i canlandıracak oyuncunun daha önce Feyza Civelek'le rol arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Detaylar:

4. Bayhan'ın platonik aşk açıklaması gündem oldu.

4. Bayhan'ın platonik aşk açıklaması gündem oldu.

Survivor'da yarışan Bayhan'ın daha önce aşık olduğuna dair açıklaması yeniden gündem oldu. Platonik aşk açıklaması sevenlerini duygulandırdı.

Detaylar:

5. Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'i canlandıracak isim gündem oldu.

5. Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'i canlandıracak isim gündem oldu.

Dizinin izleyicileri kararı eleştirdi. Sosyal medyada yeni oyuncuya yorum yağdı.

Detaylar:

6. Doğukan Güngör'e rol arkadaşları destek verdi.

6. Doğukan Güngör'e rol arkadaşları destek verdi.

Dizide Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç da destek paylaşımı yaptı.

Detaylar:

7. Bir destek de dizinin Nilay'ı Feyza Civelek'ten geldi.

7. Bir destek de dizinin Nilay'ı Feyza Civelek'ten geldi.

Feyza Civelek, 'kardeşim' diyerek paylaşım yaptı. Paylaşım gündem oldu.

Detaylar:

8. Survivor'daki cezalar sosyal medyanın gündeminde yer almaya devam ediyor.

8. Survivor'daki cezalar sosyal medyanın gündeminde yer almaya devam ediyor.

Takımlara verilen cezalardan biri böceklerle dolu bir fanustan çilek yakalamak oldu. Ceza, Exxen'de yayınlandı.

Detaylar:

9. 25 Ocak Pazar reyting sonuçları belli oldu.

9. 25 Ocak Pazar reyting sonuçları belli oldu.

Dizilerin yanı sıra programların da yayınlandığı pazar akşamında reyting sonuçları merak konusu oldu. Zirvenin adı değişmedi.

Detaylar:

10. Sinan Engin, bir kez daha Uzak Şehir senaristlerine seslendi.

10. Sinan Engin, bir kez daha Uzak Şehir senaristlerine seslendi.

Boran karakterine üzüldüğünü açıklayan Sinan Engin, tatlı bir sitemde bulunarak senaristlere seslendi.

Detaylar:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
