Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Fatih'inden Sinan Engin'in Uzak Şehir Sitemine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
26 Ocak Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
1. Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılması gündem olmuştu.
2. Testo Taylan, Güven Bana ile ilgili itirafta bulundu.
3. Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'iyle ilgili bir gelişme yaşandı.
4. Bayhan'ın platonik aşk açıklaması gündem oldu.
5. Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'i canlandıracak isim gündem oldu.
6. Doğukan Güngör'e rol arkadaşları destek verdi.
7. Bir destek de dizinin Nilay'ı Feyza Civelek'ten geldi.
8. Survivor'daki cezalar sosyal medyanın gündeminde yer almaya devam ediyor.
9. 25 Ocak Pazar reyting sonuçları belli oldu.
10. Sinan Engin, bir kez daha Uzak Şehir senaristlerine seslendi.
