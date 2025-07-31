Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Fantezi Partiler Düzenleyen İsimle Yakalandı
Her hareketiyle gündem olan Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, bu kez Justin Timberlake konserinde görüntülendi. Konsere bir erkekle katıldığı görüntülenen Civelek'in yanındaki ismin kim olduğu merak edildi. Instagram'da '2.sayfaofficial' isimli magazin sayfasında yer alan habere göre Civelek'in yanındaki kişi 'Fergio Bey' lakaplı Ferhat Günay. Günay, kamuyounun yakından tanıdığı bir isim. Yetişkinlere özel partiler düzenlemesiyle bilinen 'Fergio House' grubunu kuran Ferhat Günay, 'müstehcen yayınlara aracılık etmek' suçundan tutuklanmış ve ardından hakkında 'kara para aklama' suçlamasıyla bir dava daha açılmıştı.
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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in kameralara yakalandığı kişiyi kamuoyu yakından tanıyor.
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Fergio House Nedir? Fergio Bey lakaplı Ferhat Günay kimdir?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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