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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Fantezi Partiler Düzenleyen İsimle Yakalandı

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Fantezi Partiler Düzenleyen İsimle Yakalandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.07.2025 - 10:07

Her hareketiyle gündem olan Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, bu kez Justin Timberlake konserinde görüntülendi. Konsere bir erkekle katıldığı görüntülenen Civelek'in yanındaki ismin kim olduğu merak edildi. Instagram'da '2.sayfaofficial' isimli magazin sayfasında yer alan habere göre Civelek'in yanındaki kişi 'Fergio Bey' lakaplı Ferhat Günay. Günay, kamuyounun yakından tanıdığı bir isim. Yetişkinlere özel partiler düzenlemesiyle bilinen 'Fergio House' grubunu kuran Ferhat Günay, 'müstehcen yayınlara aracılık etmek' suçundan tutuklanmış ve ardından hakkında 'kara para aklama' suçlamasıyla bir dava daha açılmıştı.

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in kameralara yakalandığı kişiyi kamuoyu yakından tanıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in kameralara yakalandığı kişiyi kamuoyu yakından tanıyor.

Oyuncu Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'nin Nilay karakteriyle hafızalara kazındı. Fitne fücur gelin rolünün hakkını veren Civelek, annesinin Kızılcık Şerbeti'nin senaristi olması nedeniyle sık sık 'torpil' iddialarıyla gündeme geliyor. Her hareketi ve her açıklaması olay olan Feyza Civelek, bu kez Justin Timberlake konserinde yakalandı. Üstelik Şerbo'nun Nilay'ının yanında bir erkek de vardı. 

Civelek'in yanındaki erkeğin kim olduğu merak edilirken kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim çıktı. Feyza Civelek'in yanındaki kişinin 'Fergio Bey' lakaplı Ferhat Günay olduğu görüldü. 

Günay, müstehcen partiler düzenleyen bu nedenle tutuklanan bir isimdi.

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Fergio House Nedir? Fergio Bey lakaplı Ferhat Günay kimdir?

Fergio House Nedir? Fergio Bey lakaplı Ferhat Günay kimdir?

2023 yılında İstiklal Caddesi’nde yarı çıplak bir grubun ortalığa sahte dolar saçması epey gündem olmuştu. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken polis ekipleri dolar saçanları yakaladı. Kişiler serbest bırakıldı ancak polis bu kişileri takibe aldı. Grup üyelerinin ‘Fergio House’ ile bağlantısı ortaya çıkmıştı.

Fergio House nedir?

Büyükçekmece’de villada müstehcen partiler düzenleyen Fergio House’un bu partilerine giriş 3000 ile 300 bin lira arasında değişiyordu.

Fantezi ve ‘köle’ konseptli partilerde çekilen müstehcen görüntülerin ise satıldığı ve kişilerin haksız kazanç sağladığı ortaya çıkmıştı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şüpheli para trafiği nedeniyle ‘Aklama Suçu Bürosu’ tarafından iddianame hazırladı. 

Fergio Bey, Ferhat Günay kimdir?

100 milyon liraya yaklaşan varlıklara el konulurken partinin ‘Fergio Bey’ lakaplı Ferhat Günay tarafından düzenlendiği ortaya çıkmıştı. 

Ferhat Günay ve kardeşi Serhat Günay’ın da aralarında bulunduğu 19 kişi geçen gözaltına ve Ferhat Günay’ın da dahil olduğu bazı zanlılar tutuklanmıştı. Kısa süre sonra serbest bırakılan Günay hakkında, kara para aklama suçlamasıyla dava açılmıştı. 

Ferhat Günay, düzenlenen partileri sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyordu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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