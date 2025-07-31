Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Fantezi Partiler Düzenleyen İsimle Yakalandı

Oyuncu Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'nin Nilay karakteriyle hafızalara kazındı. Fitne fücur gelin rolünün hakkını veren Civelek, annesinin Kızılcık Şerbeti'nin senaristi olması nedeniyle sık sık 'torpil' iddialarıyla gündeme geliyor. Her hareketi ve her açıklaması olay olan Feyza Civelek, bu kez Justin Timberlake konserinde yakalandı. Üstelik Şerbo'nun Nilay'ının yanında bir erkek de vardı.

Civelek'in yanındaki erkeğin kim olduğu merak edilirken kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim çıktı. Feyza Civelek'in yanındaki kişinin 'Fergio Bey' lakaplı Ferhat Günay olduğu görüldü.

Günay, müstehcen partiler düzenleyen bu nedenle tutuklanan bir isimdi.