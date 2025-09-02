Kızılcık Şerbeti'ne Geri Dönen Oyuncudan Teşkilat'ın Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Müge Anlı ile Tatlı Sert, sezona bomba gibi bir iddiayla başladı. Bir kadın, öğretim üyesi olduğu sevgilisinin evli ve 4 çocuk sahibi olduğunu, kendisini 500 bin TL dolandırdığını ve bu durumu sosyal medyada paylaştığı için de darbedildiğini açıkladı. Art arda gelen telefonlarda da bahsi geçen kişinin kendilerini de dolandırdığını iddia eden başka kadınlar yer aldı.