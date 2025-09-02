Kızılcık Şerbeti'ne Geri Dönen Oyuncudan Teşkilat'ın Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
2 Eylül Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla bomba bir geri dönüş yapıyor.
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Kral Kaybederse yeni sezonuyla geri dönüyor.
“Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin üçüncü sezon çekimleri hız kesmeden devam ediyor.
2017 yılında şimdiki adıyla NOW TV'de yayınlanmaya başlayan Kadın dizisi, bir dönemin en sevilen, en popüler dizisiydi mutlaka hatırlarsınız.
Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir bangır bangır geliyor!
TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı'nın merakla beklenen yeni sezon afişi yayınlandı.
ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı ile ekrana dönmeye hazırlanan Sanem Çelik, rolü için dikkat çeken bir imaj değişikliğine gitti.
MasterChef'in 31 Ağustos günü yayınlanan bölümünde eleme yaşandı.
Şerbo'da iki sezon boyunca yer alan Selin Türkmen, karakteri Çimen'in Erasmus'a gitme hikayesiyle kadrodan ayrılmıştı.
Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir öyle bir güç yakaladı ki hiçbir dizi ona rakip olmak istemedi.
Gündüz kuşağı programlarının iki güçlü ismi Esra Erol ve Müge Anlı, geçtiğimiz yıl Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde yaşanan olaylarla uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakterinin yurt dışına gitmesiyle vedalaştığı sahne beklenmedik bir ayrılık yaratmıştı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Serap Dinç adlı bir kadın önemli iddialarda bulundu.
Setlerde yeni bir dönemin başlaması için ilk adım atıldı: Yakınlık Koordinatörlüğü
Aybüke Pusat’ın kadrodan ayrılmasıyla gündeme gelen Teşkilat dizisinde Tolga Sarıtaş’ın ekipte kalıp kalmayacağı o dönemler için merak konusuydu.
