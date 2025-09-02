onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'ne Geri Dönen Oyuncudan Teşkilat'ın Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'ne Geri Dönen Oyuncudan Teşkilat'ın Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.09.2025 - 23:31

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

2 Eylül Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla bomba bir geri dönüş yapıyor.

Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla bomba bir geri dönüş yapıyor.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti geri dönüyor. Fenomen dizinin yeni sezonunda neler olacağı merak edilirken Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu muhabirlere konuştu. Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu hakkında yaptığı açıklamalarla merak uyandırdı.

Detaylar:

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Kral Kaybederse yeni sezonuyla geri dönüyor.

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Kral Kaybederse yeni sezonuyla geri dönüyor.

Star TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse'nin 2. sezonu için geri sayım başladı. Peki, Kral Kaybederse'nin yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte Kral Kaybederse'nin yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi!

Detaylar:

“Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin üçüncü sezon çekimleri hız kesmeden devam ediyor.

“Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin üçüncü sezon çekimleri hız kesmeden devam ediyor.

TRT 1’in iddialı yapımlarından “Mehmed: Fetihler Sultanı”, üçüncü sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dev prodüksiyonu, güçlü oyuncu kadrosu ve tarihi olayları sürükleyici bir dille işleyişiyle büyük ilgi gören dizi, yeni bölümleriyle yine gündem yaratacak. Geri sayım başlarken Mehmed: Fetihler Sultanı'na sürpriz bir oyuncu dahil oldu.

Detaylar:

2017 yılında şimdiki adıyla NOW TV'de yayınlanmaya başlayan Kadın dizisi, bir dönemin en sevilen, en popüler dizisiydi mutlaka hatırlarsınız.

2017 yılında şimdiki adıyla NOW TV'de yayınlanmaya başlayan Kadın dizisi, bir dönemin en sevilen, en popüler dizisiydi mutlaka hatırlarsınız.

'Kadın' dizisinde Özge Özpirinçci'nin kızına hayat verdiği dönem tanıdığımız çocuk oyuncu Kübra Süzgün ve ailesinin Özge Özpirinçci hakkında dolandırıcılık suçlamasında bulunduğu iddia edildi.

Detaylar:

Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir bangır bangır geliyor!

Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir bangır bangır geliyor!

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in 2. sezon hazırlıkları sürüyor. Tanıtım fragmanı yayınlanan Uzak Şehir şimdiden heyecan yaratırken bu defa Uzak Şehir'in aşk dolu yeni sezon afişi yayınlandı.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı'nın merakla beklenen yeni sezon afişi yayınlandı.

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı'nın merakla beklenen yeni sezon afişi yayınlandı.

Gönül Dağı dizisinde Asuman'ı canlandıran Hazal Çağlar, dizinin yeni sezon afişinin yayınlanmasının hemen ardından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Partneri Cihat Süvarioğlu'nun dizi kadrosundan ayrılmasının ardından afişteki konumu değişen Çağlar, Instagram'dan 'vefa' üzerine bir paylaşım yaptı.

Detaylar:

ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı ile ekrana dönmeye hazırlanan Sanem Çelik, rolü için dikkat çeken bir imaj değişikliğine gitti.

ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı ile ekrana dönmeye hazırlanan Sanem Çelik, rolü için dikkat çeken bir imaj değişikliğine gitti.

Kara Melek dizisiyle tanıdığımız Sanem Çelik'in son olarak 2019 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde izlemiştik. Uzun süredir televizyondan uzak kalan ünlü oyuncu şimdilerde atv'nin Aşk ve Gözyaşı dizisiyle geri dönüyor. Sanem Çelik'in yeni dizisindeki imajı ise görenleri hayran bıraktırdı.

Detaylar:

MasterChef'in 31 Ağustos günü yayınlanan bölümünde eleme yaşandı.

MasterChef'in 31 Ağustos günü yayınlanan bölümünde eleme yaşandı.

MasterChef'in son eleme gününde yarışmacılardan Hilal yarışmaya veda eden isim oldu. Hilal'in yarışmadan ayrılırken 'İşimi bırakıp geldim' demesi üzerine Somer Şef'ten beklenmedik bir teklif geldi. Somer Şef, yarışmacıya kendi restoranında çalışmasını teklif etti.

Detaylar:

Şerbo'da iki sezon boyunca yer alan Selin Türkmen, karakteri Çimen'in Erasmus'a gitme hikayesiyle kadrodan ayrılmıştı.

Şerbo'da iki sezon boyunca yer alan Selin Türkmen, karakteri Çimen'in Erasmus'a gitme hikayesiyle kadrodan ayrılmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nde 2 sezon boyunca Çimen karakterini canlandıran Selin Türkmen, diziye Erasmus'a gittiği bir hikayeyle veda etmişti. Selin Türkmen, Şerbo'nun 4. sezonunda geri dönüyor. Yer almadığı 3. sezonda olan felaketleri 4. sezonda nasıl öğreneceği merak edilen Çimen karakteri, goygocuların diline dolandı.

Detaylar:

Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir öyle bir güç yakaladı ki hiçbir dizi ona rakip olmak istemedi.

Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir öyle bir güç yakaladı ki hiçbir dizi ona rakip olmak istemedi.

Pazartesi akşamları ekrana gelen ve reyting rekorları kıran Uzak Şehir'in karşısına henüz hiçbir rakip gelmemişti. Gazeteci Birsen Altuntaş, dizilerin Uzak Şehir'e rakip olmak istemediklerini iddia etmişti. Yeni sezonda günü açıklanan hiçbir dizi de şu ana dek pazartesi gününü almamıştı. Uzak Şehir'in rakibi TRT 1 dizisi oldu!

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gündüz kuşağı programlarının iki güçlü ismi Esra Erol ve Müge Anlı, geçtiğimiz yıl Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde yaşanan olaylarla uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.

Gündüz kuşağı programlarının iki güçlü ismi Esra Erol ve Müge Anlı, geçtiğimiz yıl Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde yaşanan olaylarla uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.

Müge Anlı’nın ödül konuşmasında Çağla Şıkel’e yaptığı gönderme ve ardından Esra Erol’un “Kadınların birbirini desteklediği bir dünya çok güzel olacak” sözleri, ikili arasındaki kırgınlıkları gözler önüne sermişti. Ancak yeni televizyon sezonu öncesi, ekranların güçlü iki ismi aralarındaki buzları eritti.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakterinin yurt dışına gitmesiyle vedalaştığı sahne beklenmedik bir ayrılık yaratmıştı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakterinin yurt dışına gitmesiyle vedalaştığı sahne beklenmedik bir ayrılık yaratmıştı.

Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonuyla büyük sürprizlere hazırlanıyor. Çimen karakteri, seyircinin beklemediği bir anda geri dönecek! Yurt dışına gidişiyle diziden ayrılan Çimen, yeniden ekranda olacak. Dizinin yeni sezonunda Çimen’in geri dönecek olması şimdiden izleyiciyi heyecanlandırdı. Birsen Altuntaş ise detayları aktardı.

Detaylar:

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Serap Dinç adlı bir kadın önemli iddialarda bulundu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Serap Dinç adlı bir kadın önemli iddialarda bulundu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, sezona bomba gibi bir iddiayla başladı. Bir kadın, öğretim üyesi olduğu sevgilisinin evli ve 4 çocuk sahibi olduğunu, kendisini 500 bin TL dolandırdığını ve bu durumu sosyal medyada paylaştığı için de darbedildiğini açıkladı. Art arda gelen telefonlarda da bahsi geçen kişinin kendilerini de dolandırdığını iddia eden başka kadınlar yer aldı.

Detaylar:

Setlerde yeni bir dönemin başlaması için ilk adım atıldı: Yakınlık Koordinatörlüğü

Setlerde yeni bir dönemin başlaması için ilk adım atıldı: Yakınlık Koordinatörlüğü

Türkiye’de dizi ve film setlerinde önemli bir değişim yaşanıyor. Oyuncuların istemedikleri sahnelerde yer almak zorunda kalmaması için yeni bir sistem uygulanmaya başladı. Yakınlık koordinatörlüğü, özellikle öpüşme ve sevişme sahnelerinde devreye giriyor. Böylece hem oyuncular hem de yönetmenler için güvenli bir ortam sağlanması planlanıyor.

Detaylar:

Aybüke Pusat’ın kadrodan ayrılmasıyla gündeme gelen Teşkilat dizisinde Tolga Sarıtaş’ın ekipte kalıp kalmayacağı o dönemler için merak konusuydu.

Aybüke Pusat’ın kadrodan ayrılmasıyla gündeme gelen Teşkilat dizisinde Tolga Sarıtaş’ın ekipte kalıp kalmayacağı o dönemler için merak konusuydu.

Tolga Sarıtaş diziye devam ederken, şimdilerde ise Teşkilat’ın yeni sezon hazırlıkları başladı. Kadroya yeni sezon için yeni isimler de katıldı. Birsen Altuntaş son gelişmeleri aktardı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın