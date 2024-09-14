James Bond Rolünden Emekli Olan Daniel Craig'in Yeni Filmindeki Eşcinsel Halini İzleyenler Bayıldı
James Bond Rolünden Emekli Olan Daniel Craig'in Yeni Filmindeki Eşcinsel Halini İzleyenler Bayıldı
James Bond rolüyle hepimizin hafızasına kazınan Daniel Craig'in yeni filmi prömiyerini yaptı. Eleştirmenler ünlü oyuncunun performansını bugüne kadarki en iyisiydi olarak yorumladı, hatta Oscar'a aday gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.
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Drew Starkey, Daniel Craig ve Lesley Manville'in başrollerinde oynadığı 'Queer' filmi prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yaptı.
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James Bond filmiyle dünya çapında ününe ün katan Daniel Craig, bu filmde bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkıyor.
56 yaşındaki ünlü oyuncu Luca Guadagnino'nun yönettiği bu filmde uyuşturucu bağımlısı eşcinsel Amerikalı göçmen William Lee'yi canlandırıyor.
Film, küçük bir Amerikan topluluğunun üyesi olan Lee'nin yalnızlığını ve şehre yeni gelen genç bir öğrenci olan Eugene Allerton'la ilişkisini konu alıyor.
Eleştirmenlere göre Craig 'Queer' filminde bambaşka birine dönüşüyor. Duygusal olarak bölünmüş bir adamı canlandırması bugüne kadarki en iyi performansı olarak görülüyor. Hatta bazı eleştirmenler Daniel Craig'in bu rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar adayı olması gerektiğini düşünüyor.
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Daniel Craig bugüne kadar James Bond ve Benoit Blanc rolleriyle sinema dünyasına damga vurmuş bir aktör. 1950'li yıllarda eşcinsel William Lee'yi canlandırması ona Oscar ödülünü getirebilir mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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