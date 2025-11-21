onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
İlk Buluşma Öncesi Adamın Sorduğu O 2 Soru Yüzünden Neye Uğradığını Şaşıran Kadın Yaşadıklarını Anlattı

İlk Buluşma Öncesi Adamın Sorduğu O 2 Soru Yüzünden Neye Uğradığını Şaşıran Kadın Yaşadıklarını Anlattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.11.2025 - 14:21

2025’e umutla girip ilk buluşmasına çıkan Danielle, daha pub’ın kapısına gelmeden karşılaştığı iki tuhaf soruyla randevunun gidişatını anladı. Sosyal medyada paylaştığı deneyim, özellikle ilk dakikada gelen red flag yorumları nedeniyle kısa sürede dikkat çekti. Pek çok kişi onun bu buluşmadan “şans eseri kurtulduğunu” söyleyerek destek verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2025’te ilk kez randevuya çıkan Danielle, daha içeri adım atmadan birbiri ardına gelen red flag sorular yüzünden neye uğradığını şaşırdı.

2025’te ilk kez randevuya çıkan Danielle, daha içeri adım atmadan birbiri ardına gelen red flag sorular yüzünden neye uğradığını şaşırdı.

Sosyal medyada paylaştığı buluşma hikâyesi kısa sürede viral olurken pek çok kullanıcı da haline şükretti.

Uzun süredir kendisini dışarı çıkarmaya çalışan adamla sonunda buluşan Danielle, ilk red flag’i daha kapı önünde yaşadı.

Uzun süredir kendisini dışarı çıkarmaya çalışan adamla sonunda buluşan Danielle, ilk red flag’i daha kapı önünde yaşadı.

Kapıda buluştuğu adamın kendisine 'Hiperaktiviten mi var?' diye sorması üzerine neye uğradığını şaşırdı. İkinci soru ise ne zaman cinsel birliktelik yaşadığıydı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın