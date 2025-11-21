İlk Buluşma Öncesi Adamın Sorduğu O 2 Soru Yüzünden Neye Uğradığını Şaşıran Kadın Yaşadıklarını Anlattı
2025’e umutla girip ilk buluşmasına çıkan Danielle, daha pub’ın kapısına gelmeden karşılaştığı iki tuhaf soruyla randevunun gidişatını anladı. Sosyal medyada paylaştığı deneyim, özellikle ilk dakikada gelen red flag yorumları nedeniyle kısa sürede dikkat çekti. Pek çok kişi onun bu buluşmadan “şans eseri kurtulduğunu” söyleyerek destek verdi.
2025’te ilk kez randevuya çıkan Danielle, daha içeri adım atmadan birbiri ardına gelen red flag sorular yüzünden neye uğradığını şaşırdı.
Uzun süredir kendisini dışarı çıkarmaya çalışan adamla sonunda buluşan Danielle, ilk red flag’i daha kapı önünde yaşadı.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
