Güçlü Kadınların Yeni İlişki Tercihi! Neden "Toyboy" Sevgililer Tercih Ediliyor?

Güçlü Kadınların Yeni İlişki Tercihi! Neden "Toyboy" Sevgililer Tercih Ediliyor?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.12.2025 - 16:12

Son yıllarda güçlü, kariyer sahibi ve özgür kadınların kendilerinden yaşça küçük erkeklerle ilişki yaşadığına sık sık tanık olunuyor. Sosyal medyada, magazinde ve popüler kültürde bu ilişkiler artık şaşırtıcı değil.  'Toyboy' kavramı ise tam da bu noktada hayatımıza girmiş durumda. 

Peki bu ilişkiler bir heves mi, yoksa değişen dengelerin doğal sonucu mu? Bakalım!

Toyboy nedir? Toyboy kime denir?

Toyboy, genellikle kendisinden yaşça büyük, maddi ve sosyal olarak güçlü bir kadınla ilişki yaşayan genç erkekler için kullanılan bir tanım. Ancak kelimenin çağrıştırdığı yüzeysel anlam, gerçeğin tamamını yansıtmıyor. Günümüzde toyboy ilişkileri yalnızca fiziksel çekime ya da statü farkına indirgenmiyor. Aksine, birçok kadın için bu ilişkiler daha rahat, daha az baskılı ve daha eşit hissettiren bir bağ anlamına geliyor.

Özellikle geç yirmili yaşlardaki erkeklerin duygusal farkındalıklarının daha yüksek olması, bu ilişkilerin temelini oluşturuyor. Kontrol etme, yönlendirme ya da üstünlük kurma çabası daha düşük. Bu da ilişkide nefes alabilen bir alan yaratıyor ve kadınların kendilerini oldukları gibi var edebilmelerini sağlıyor.

Güçlü kadınlar neden kendilerinden genç erkekleri tercih ediyor?

Bu tercihin arkasında sandığımızdan çok daha derin nedenler var. Birçok kadın, yaşça büyük erkeklerle kurduğu ilişkilerde zamanla görünmez bir yorgunluk yaşadığını söylüyor. 

Hayata karşı öfkesi artmış, değişime kapalı ve ilişkide esnekliği azalmış partnerlerle ilerlemek zorlayıcı hale gelebiliyor. Genç erkekler ise daha açık fikirli, daha paylaşımcı ve iletişime daha yatkın bir profil çiziyor.

Araştırmalar da bu hissi destekler nitelikte. Yaşı büyük kadınların, kendilerinden genç erkeklerle kurduğu ilişkilerde memnuniyet ve bağlılık oranlarının daha yüksek olduğu görülüyor. Bunun önemli nedenlerinden biri, iletişimin daha doğrudan ve beklentilerin daha net olması.

Toplum yargıları değişiyor ama tamamen ortadan kalkmış değil

Erkekler kendilerinden genç kadınlarla birlikte olduğunda bu durum çoğu zaman normal hatta övülesi bulunurken, kadınlar için aynı anlayış gösterilmiyor. Hala 'neden', 'ne kadar sürecek' ya da 'ciddi olabilir mi' gibi sorgulamalarla karşılaşabiliyorlar. Buna rağmen sosyal medya, sinema ve popüler kültür bu algıyı yavaş yavaş dönüştürüyor.

Bugün birçok kadın için bu ilişkiler geleceğe dair büyük planlardan çok, anın tadını çıkarmakla ilgili. Kimse ömür boyu sözler vermek zorunda hissetmiyor.

