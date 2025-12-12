Güçlü Kadınların Yeni İlişki Tercihi! Neden "Toyboy" Sevgililer Tercih Ediliyor?

Son yıllarda güçlü, kariyer sahibi ve özgür kadınların kendilerinden yaşça küçük erkeklerle ilişki yaşadığına sık sık tanık olunuyor. Sosyal medyada, magazinde ve popüler kültürde bu ilişkiler artık şaşırtıcı değil. 'Toyboy' kavramı ise tam da bu noktada hayatımıza girmiş durumda.

Peki bu ilişkiler bir heves mi, yoksa değişen dengelerin doğal sonucu mu? Bakalım!

Kaynak