Aşk Haritana Göre Hangi Gezegen Aşkını Yönetiyor?
Aşk bazen yıldızlarda gizlidir. Her burcun, her kalbin bir gezegenle özel bağı vardır. Senin kalbini yöneten o gezegen, seni sen yapan duyguların kaynağı. Şimdi gel, aşk haritana bir bakalım ve hangi gezegenin seni etkilediğini birlikte keşfedelim. 👇🏻
1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
2. Aşkınız ayın kaçında başladı?
3. Peki, hangi ayda tanıştınız?
4. Sevgili olmaya başladığınız yılın son rakamı ne?
5. Şimdi de, doğduğun yılın ilk rakamını öğrenelim!
6. Partnerin hangi burç?
7. Saat kaçta doğdun?
8. Son olarak, partnerinin doğduğu yılın son rakamı ne?
Venüs!
Jüpiter!
Merkür!
Mars!
