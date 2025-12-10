Aşk Haritana Göre Hangi Gezegen Aşkını Yönetiyor?

Aşkını yöneten gezegen Merkür, yani iletişimin ustası! Sen sevgiyle konuşur, anlayışla dinlersin. Partnerinle her şeyi paylaşmayı, fikir alışverişinde bulunmayı seversin. Zekân, esprilerin ve doğal tarzın seni çok çekici kılar. İlişkinin temeli güven ve iletişimdir, çünkü sen dürüstlüğü her şeyin önüne koyarsın. Aşk senin için bir diyalog gibidir; ne kadar paylaşırsan o kadar güçlenir.