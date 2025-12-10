onedio
Aşk Haritana Göre Hangi Gezegen Aşkını Yönetiyor?

10.12.2025

Aşk bazen yıldızlarda gizlidir. Her burcun, her kalbin bir gezegenle özel bağı vardır. Senin kalbini yöneten o gezegen, seni sen yapan duyguların kaynağı. Şimdi gel, aşk haritana bir bakalım ve hangi gezegenin seni etkilediğini birlikte keşfedelim. 👇🏻

1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!

2. Aşkınız ayın kaçında başladı?

3. Peki, hangi ayda tanıştınız?

4. Sevgili olmaya başladığınız yılın son rakamı ne?

5. Şimdi de, doğduğun yılın ilk rakamını öğrenelim!

6. Partnerin hangi burç?

7. Saat kaçta doğdun?

8. Son olarak, partnerinin doğduğu yılın son rakamı ne?

Venüs!

Senin aşkını yöneten gezegen kesinlikle Venüs! Romantizm senin ruhuna işlemiş, sevgi senin dilin olmuş. Girdiğin her ortamda zarafetin, sıcaklığın hemen fark ediliyor. Sevdiğinde gerçekten derinden seviyorsun, karşılığında da aynı ilgiyi görmek istiyorsun. Partnerinle arandaki uyum adeta yıldızların eseri gibi. Birlikte olduğun kişiyle sadece aşkı değil, hayatı da paylaşıyorsun. Gerçekten harika bir ikilisiniz!

Jüpiter!

Senin aşk gezegenin Jüpiter, yani bolluk ve neşenin yıldızı! Aşka inanırsın, hatta çoğu zaman mucizelere bile. Sevdiklerine şans getiren, pozitif enerjisiyle çevresini aydınlatan birisin. Kalbinde affedicilik ve iyi niyet var; kolay kırılmaz, kırıldığında bile sevgiyle iyileşirsin. Partnerinle birlikte sürekli büyür, öğrenir, gelişirsin. Hayata “aşk varsa umut da var” gözüyle bakıyorsun. Senin enerjin, her ilişkiyi güzelleştiriyor.

Merkür!

Aşkını yöneten gezegen Merkür, yani iletişimin ustası! Sen sevgiyle konuşur, anlayışla dinlersin. Partnerinle her şeyi paylaşmayı, fikir alışverişinde bulunmayı seversin. Zekân, esprilerin ve doğal tarzın seni çok çekici kılar. İlişkinin temeli güven ve iletişimdir, çünkü sen dürüstlüğü her şeyin önüne koyarsın. Aşk senin için bir diyalog gibidir; ne kadar paylaşırsan o kadar güçlenir.

Mars!

Kalbini yöneten gezegen Mars, yani tutkunun ta kendisi! Duyguların derin, kalbin kocaman. Sevdiklerini korumak, onlara huzur vermek senin için çok önemli. Aşkta sezgilerinle hareket ediyorsun. Romantik, içten ve sadık bir yapın var. Partnerinin yanında kendini güvende hissettiğinde tüm güzelliğin ortaya çıkıyor. Sen sevilince, dünya bile güzelleşiyor.

