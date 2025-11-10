Z Kuşağında İlişki Krizi: Kadınların Aşka İnancı Bitti mi?

Araştırmalar kadınların verdikleri ilginin bedeli konusunda daha bilinçli davrandığını gösteriyor. Kadınların %56’sı beklentilerini karşılayan bir partner bulmakta zorlanırken, erkeklerde bu oran %35. Kadınlar, özellikle işsizlik veya tükenmişlik dönemlerinde partnerlerine görünmez bir duygusal destek sağladıkları için bu fark daha da derinleşiyor.

Kadınların ilişkilerden uzaklaşması, erkeklerde artan bir yalnızlık duygusuna yol açıyor. Destek bulamayan bazı erkekler, geleneksel ve sert rolleri öne çıkaran maskülenlik anlatılarına yöneliyor. Bu kültürel gerilim, Gen Z’de toplumsal ve politik görüşlerde belirgin bir cinsiyet ayrışması yaratıyor.