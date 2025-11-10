Z Kuşağında İlişki Krizi: Kadınların Aşka İnancı Bitti mi?
Güncel veriler, kadınların flört etme isteğinin erkeklere göre %23 daha düşük olduğunu gösteriyor. Bu düşüş, genç kadınlar arasında ilişkileri 'sessizce bırakma' eğilimini işaret ediyor. Bu durumun arkasında da kadınların üstlenmek zorunda kaldığı, sürdürülemez bir 'duygusal emek' yükü yatıyor. Peki ilişkilerdeki bu derin duygusal zeka açığı, sadece aşk hayatlarımızı değil, toplumsal kutuplaşmayı da nasıl yeniden şekillendiriyor?
Kadınlar, bu durumun arkasındaki temel neden olarak, karşılığında yeterli destek görmeden aşırı duygusal emek harcamalarını gösteriyor.
Genç kadınlar kendilerinden önceki kuşakların aksine duygusal yükü üstlenmeyi reddediyor.
Uzmanlara göre bu kısır döngüyü kırmanın yolu, erkeklerden daha fazla yük üstlenmelerini beklemekten değil, onların duygusal farkındalığını ve sorumluluğunu güçlendirmekten geçiyor.
