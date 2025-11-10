onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Z Kuşağında İlişki Krizi: Kadınların Aşka İnancı Bitti mi?

Z Kuşağında İlişki Krizi: Kadınların Aşka İnancı Bitti mi?

kadınlar
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.11.2025 - 14:24

Güncel veriler, kadınların flört etme isteğinin erkeklere göre %23 daha düşük olduğunu gösteriyor. Bu düşüş, genç kadınlar arasında ilişkileri 'sessizce bırakma' eğilimini işaret ediyor. Bu durumun arkasında da kadınların üstlenmek zorunda kaldığı, sürdürülemez bir 'duygusal emek' yükü yatıyor. Peki ilişkilerdeki bu derin duygusal zeka açığı, sadece aşk hayatlarımızı değil, toplumsal kutuplaşmayı da nasıl yeniden şekillendiriyor?

Detaylar 👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/alicelassman...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kadınlar, bu durumun arkasındaki temel neden olarak, karşılığında yeterli destek görmeden aşırı duygusal emek harcamalarını gösteriyor.

Kadınlar, bu durumun arkasındaki temel neden olarak, karşılığında yeterli destek görmeden aşırı duygusal emek harcamalarını gösteriyor.

Veriler birçok genç kadının ilişkilerindeki duygusal yükün büyük bir kısmını üstlenmek durumunda kaldığını gösteriyor. Bu durum, erkeklerin duygusal olarak kapalı olmaları veya akran destek ağlarının zayıflığı nedeniyle, başarısızlık ve yalnızlık gibi yoğun duygularla başa çıkma yükünü partnerlerine yüklemesinden kaynaklanıyor. Erkekler bu durumu ilişkilerin doğal bir parçası olarak görse de, kadınlar bu desteği Stanford araştırmacılarının 'erkek dadılığı' (mankeeping) adını verdiği yorucu bir görev olarak tanımlıyor.

Genç kadınlar kendilerinden önceki kuşakların aksine duygusal yükü üstlenmeyi reddediyor.

Genç kadınlar kendilerinden önceki kuşakların aksine duygusal yükü üstlenmeyi reddediyor.

Araştırmalar kadınların verdikleri ilginin bedeli konusunda daha bilinçli davrandığını gösteriyor. Kadınların %56’sı beklentilerini karşılayan bir partner bulmakta zorlanırken, erkeklerde bu oran %35. Kadınlar, özellikle işsizlik veya tükenmişlik dönemlerinde partnerlerine görünmez bir duygusal destek sağladıkları için bu fark daha da derinleşiyor.

Kadınların ilişkilerden uzaklaşması, erkeklerde artan bir yalnızlık duygusuna yol açıyor. Destek bulamayan bazı erkekler, geleneksel ve sert rolleri öne çıkaran maskülenlik anlatılarına yöneliyor. Bu kültürel gerilim, Gen Z’de toplumsal ve politik görüşlerde belirgin bir cinsiyet ayrışması yaratıyor.

Uzmanlara göre bu kısır döngüyü kırmanın yolu, erkeklerden daha fazla yük üstlenmelerini beklemekten değil, onların duygusal farkındalığını ve sorumluluğunu güçlendirmekten geçiyor.

Uzmanlara göre bu kısır döngüyü kırmanın yolu, erkeklerden daha fazla yük üstlenmelerini beklemekten değil, onların duygusal farkındalığını ve sorumluluğunu güçlendirmekten geçiyor.

Erkeklerin kırılganlıklarını yalnızca romantik ilişkilerde değil, güvene dayalı erkek arkadaşlıklarında da ifade edebilmeleri gerekiyor. Ancak erkekler arasındaki mevcut dostluklar genellikle duygusal açıdan yüzeyde kalıyor ve bu da duygusal becerilerin gelişmesini engelliyor.

Uzmanlar, erkekliğin tanımının yalnızca “koruyucu” ya da “sağlayıcı” rollerle sınırlı kalmaması; aynı zamanda başkalarıyla ilgilenmeyi ve empati kurmayı da kapsaması gerektiğini vurguluyor. Duygusal yetkinlik öğrenilebilir bir beceridir ve pratik ister. Bu çabayı gösteren erkekler, yalnızca partnerleri için daha çekici olmakla kalmaz, aynı zamanda daha dengeli ve tatmin edici ilişkiler kurabilirler. Erkekliğin, kırılganlığı da kapsayacak şekilde dönüşmesi, hem bireysel hem toplumsal düzeyde daha sağlıklı ilişkiler için gereklidir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın