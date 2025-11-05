onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çevrenizdeki Bu Kişilere Dikkat Edin: İnsanı Hayattan Bezdiren Narsist İnsanların 5 Özelliği

Çevrenizdeki Bu Kişilere Dikkat Edin: İnsanı Hayattan Bezdiren Narsist İnsanların 5 Özelliği

Narsist
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.11.2025 - 17:42

Bazı insanlar için tüm ışıkların kendilerine dönük olması, bir beklentiden ziyade adeta bir yaşam biçimidir. Dünyanın kendi etraflarında döndüğüne inanan bu kişiler, genellikle psikolojide Narsistik Kişilik Bozukluğu (NKB) ile ilişkilendirilen belirgin özellikler sergiler. Gelin bu kişiliğe sahip kişilerin sergilediği beş temel özelliği ve bunların ilişkiler üzerindeki etkilerini daha yakından tanıyalım.

Kaynak: https://www.yourtango.com/self/people...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kendini Aşırı Önemli Görme (Büyüklenmecilik)

Kendini Aşırı Önemli Görme (Büyüklenmecilik)

NKB'nin belki de en bilinen ve baskın özelliği, kişinin kendini gerçekçi olmayan bir şekilde üstün ve özel görmesidir. Bu bireyler, yeteneklerini ve başarılarını sürekli abartır, çoğu zaman kanıtlanmamış olsa bile 'en iyi' olduklarına inanırlar. Sadece kendileri gibi 'özel' ya da 'yüksek statülü' kişilerle ilişki kurmaları gerektiğine inanırlar. Bu büyüklenmeci tutum, onların sürekli olarak hayranlık ve özel muamele beklemelerine neden olur.

Empati Eksikliği

Empati Eksikliği

Narsist kişilerin temel zorluklarından biri, başkalarının duygu ve ihtiyaçlarını tanıma ve onlarla özdeşleşme konusundaki yetersizlikleridir. Çevrelerindeki insanları kendi hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak görme eğilimi taşırlar. Başkalarının acılarını veya sevinçlerini anlamakta zorlanırlar, bu da yakın ilişkilerde derin duygusal bağ kurmalarını engeller ve zaman zaman sömürücü davranışlar sergilemelerine yol açar.

Sürekli Hayranlık ve Onay Arayışı

Sürekli Hayranlık ve Onay Arayışı

Büyüklenmeci görünüşlerinin aksine, narsistler genellikle kırılgan bir özsaygıya sahiptirler ve bunu telafi etmek için dış dünyadan sürekli bir ilgi, onay ve hayranlık akışına ihtiyaç duyarlar. Eleştiriye karşı aşırı hassastırlar ve en ufak bir eleştiriyi bile kişisel bir saldırı olarak algılayıp sert tepkiler verebilirler. Çevrelerinden bekledikleri övgü gelmediğinde kolayca öfkelenebilir veya depresif hissedebilirler.

Hak Görme ve Ayrıcalık Beklentisi

Hak Görme ve Ayrıcalık Beklentisi

'Dünyanın merkezi' olduklarına dair inançları, onlara abartılı bir hak görme duygusu verir. Bu, diğer insanların kurallarına tabi olmamaları gerektiği ve her zaman özel, olumlu bir muameleyi hak ettikleri anlamına gelir. Sıradan kurallara uymayı reddederler ve istediklerinin sorgulanmadan yapılması gerektiğine inanırlar. Beklentileri karşılanmadığında öfke patlamaları yaşayabilirler.

Güç, Başarı ve Mükemmeliyetçilik Odaklı Hayaller

Güç, Başarı ve Mükemmeliyetçilik Odaklı Hayaller

Narsist bireyler genellikle sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik veya kusursuz bir aşka dair gerçekçi olmayan hayaller kurarlar. Bu hayaller, kendilerini değerli hissetme biçimlerinin bir parçasıdır. Gerçek hayatta bu mükemmeliyetçi hedeflere ulaşamadıklarında derin hayal kırıklığı ve değersizlik duyguları yaşayabilirler, bu da onları başarısız olma riski taşıyan durumlardan kaçınmaya itebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın