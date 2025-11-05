Çevrenizdeki Bu Kişilere Dikkat Edin: İnsanı Hayattan Bezdiren Narsist İnsanların 5 Özelliği
Kaynak: https://www.yourtango.com/self/people...
Bazı insanlar için tüm ışıkların kendilerine dönük olması, bir beklentiden ziyade adeta bir yaşam biçimidir. Dünyanın kendi etraflarında döndüğüne inanan bu kişiler, genellikle psikolojide Narsistik Kişilik Bozukluğu (NKB) ile ilişkilendirilen belirgin özellikler sergiler. Gelin bu kişiliğe sahip kişilerin sergilediği beş temel özelliği ve bunların ilişkiler üzerindeki etkilerini daha yakından tanıyalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendini Aşırı Önemli Görme (Büyüklenmecilik)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Empati Eksikliği
Sürekli Hayranlık ve Onay Arayışı
Hak Görme ve Ayrıcalık Beklentisi
Güç, Başarı ve Mükemmeliyetçilik Odaklı Hayaller
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın