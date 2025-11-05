Çevrenizdeki Bu Kişilere Dikkat Edin: İnsanı Hayattan Bezdiren Narsist İnsanların 5 Özelliği

NKB'nin belki de en bilinen ve baskın özelliği, kişinin kendini gerçekçi olmayan bir şekilde üstün ve özel görmesidir. Bu bireyler, yeteneklerini ve başarılarını sürekli abartır, çoğu zaman kanıtlanmamış olsa bile 'en iyi' olduklarına inanırlar. Sadece kendileri gibi 'özel' ya da 'yüksek statülü' kişilerle ilişki kurmaları gerektiğine inanırlar. Bu büyüklenmeci tutum, onların sürekli olarak hayranlık ve özel muamele beklemelerine neden olur.