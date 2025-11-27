onedio
Ankara Nişan Mekanları: Şık ve Zarif Atmosferiyle Ankara’nın En Güzel Söz ve Nişan Salonları

Ankara
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.11.2025 - 15:47

Ankara'da dünyaevine girmek üzere aşka ilk adımı atmaya hazırlanan çiftler, şık ve nezih bir atmosfere sahip nişan salonlarını tercih ediyor. Son dönemlerde kız isteme törenlerinde, klasik düğün salonlarında kalabalık davetler yerine; butik ve tamamen davet odaklı mekanlar ön plana çıkıyor. Aile içinde gerçekleştirilen sıcak ve samimi mini kutlamalar için ise davet evleri çiftlerin gözdesi oluyor. Biz de sizin için Ankara'nın dört bir yanından küçük ve orta ölçekli davetlere uygun modern bir atmosfere sahip butik nişan mekanlarını derledik. 

İşte, Ankara nişan mekanları

Via Event Davet Evi

Via Event Davet Evi

Via Event Davet Evi, Keçiören'de isteme törenleri, söz ve nişan organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. 2024 yılında konuklarına kapılarını açan mekanda, sade ve şık bir atmosferde butik davetler tasarlıyor. Beyaz rengin hakim olduğu salonda, aşka ilk adımı atabilirsiniz. 

Instagramviaevent.davet

Adres: Yükseltepe Mah. 1572. Cd. NO: 29 Keçiören, Ankara, Turkey

Konum

Vip Olivya Organizasyon

Vip Olivya Organizasyon

Vip Olivya Organizasyon, Yenimahalle'de romantik ambiyansı ile söz ve nişan törenlerine kapılarını açıyor. Göz kamaştırıcı ışıklandırması ve yüksek tavanlı mimarisi ile salonda, 'Hayalleriniz kadar zarif, stiliniz kadar özel' davetler tasarlanıyor. 

Instagram: vipolivyaorganizasyon

Adres: Ergazi, 1818. Sk. 6AA, 06170 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

Konum

Maya Organizasyon & Davet Evi

Maya Organizasyon & Davet Evi

Maya Organizasyon & Davet Evi, 'Özel anlarınız için en iyi yer' sloganı ile Etimesgut'ta konuklarını ağırlıyor. Romantik bir atmosferde şık bir nişan konsepti ile aşka evet demek için aradığınız adres olabilir. 

Instagram: maya.davetevi

Adres: Bağlıca, Çambayırı Cd. No:118 D:3, 06790 Etimesgut/Ankara

Konum

Katre Organizasyon & Mekan

Katre Organizasyon & Mekan

Katre Organizasyon & Mekan, beyaz rengin hakim olduğu şık ve nezih atmosferi ile Polatlı'da mutlu çiftleri aşka davet ediyor. Çiçeklerle bezenen salonda hayalinizdeki nişan törenini tasarlayabilir, partnerinize tuzlu kahvesini pişirebilirsiniz! 

Instagram: katredesign_organizasyon

Adres: Gülveren Mah.Kutluhan Cad.2 /F, Polatlı, Ankara

Konum

Piraye House

Piraye House

Piraye House, ev rahatlığındaki sıcak ve samimi isteme törenleri için bire bir! Butik davetlere özel tasarlanan salon, Nazım Hikmet Ran Parkı'nın içinde yer alıyor ve mutlu anlarınızda aradığınız adres olmaya hazırlanıyor. 

Instagram: piraye.house

Adres: Keklik Pınarı, Dikmen Cd No:503 D:1, 06450 Çankaya/Ankara

Konum

Meleğim Organizasyon Event & Davet evi

Meleğim Organizasyon Event & Davet evi

Meleğim Organizasyon Event & Davet evi, 250 kişilik bir davet alanına sahip. Altındağ'da söz, nişan, kına gecesi ve bekarlığa veda partileri için konuklarına kapılarını açan mekanda eğlence bir an bile durmuyor! 

Instagram: melegim.event06

Adres: Feridun Çelik, 1048. Cd. No:163, Altındağ/Ankara, Ankara, Turkey 06360

Konum

Bal Event Organizasyon

Bal Event Organizasyon

Bal Event Organizasyon, 11 yılı aşan organizasyon tecrübesi ile romantik anlara ev sahipliği yapıyor. Her özel ana yakışan bir konseptlerle huzurlu ve nezih davetler vadediyor. Lüks ve samimi bir mekanda, mutlu çiftleri aşka davet ediyor.   

Instagram: baleventorganizasyon

Adres: Bağlıca, Mermeroğlu Cd. No:61 D:5, 06100 Etimesgut/Ankara 

Konum

Kelebek Organizasyon & Event

Kelebek Organizasyon & Event

Kelebek Organizasyon & Event, 2025 yılında Ankara'da yılın etkinlik ve davet evi ödülünü aldı. 150 kişilik Kelebek Event ve Davet Evi'nde her detayda şıklık, her anınızda mutluluk sizi bekliyor. 

Instagram: kelebekeventtankara

Adres: ERYAMAN, Şehit Osman Avcı, Malazgirt 1071. Cd. NO:46/C D:11, 06820 Etimesgut/Ankara 

Konum

Mono Event

Mono Event

150 kişilik şık bir salonda hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için çalışan Mono Event Davet ve Organizasyon, nişan süslemesinden DJ performansa geniş bir yelpazede hizmet veriyor. 

Instagram: mono_eventt

Adres: İstasyon Mahallesi Çatalca Caddesi, Dağdelen Sokak 2D Sincan, Ankara, Turkey 0600

Konum

White Event İncek

White Event İncek

White Event İncek, Ankara'nın seçkin açık hava davet alanları arasında yer alıyor. Estetik bir peyzaj ve profesyonel ekip ile Gölbaşı'nda en özel davetlere ev sahipliği yapıyor. 

Instagram: whiteeventincek

Adres: İncek, Turgut Özal Blv. No:65, 06830 Gölbaşı/Ankara

Konum

ESY Event Organizasyon Batıkent

ESY Event Organizasyon Batıkent

ESY Event Organizasyon, Batıkent'te konuklarını ağırlıyor! Her organizasyonu özel kılmak ve unutulmaz anıların mimarı olmak için çalışan ekip, son derece profesyonel. 

Instagram: esy.event

Adres: Yuvaköy Mahallesi Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Bulvarı No:83B2 06105 Yenimahalle/Ankara

Konum

Elif ÇAMLIBEL
