Ankara Nişan Mekanları: Şık ve Zarif Atmosferiyle Ankara’nın En Güzel Söz ve Nişan Salonları
Ankara'da dünyaevine girmek üzere aşka ilk adımı atmaya hazırlanan çiftler, şık ve nezih bir atmosfere sahip nişan salonlarını tercih ediyor. Son dönemlerde kız isteme törenlerinde, klasik düğün salonlarında kalabalık davetler yerine; butik ve tamamen davet odaklı mekanlar ön plana çıkıyor. Aile içinde gerçekleştirilen sıcak ve samimi mini kutlamalar için ise davet evleri çiftlerin gözdesi oluyor. Biz de sizin için Ankara'nın dört bir yanından küçük ve orta ölçekli davetlere uygun modern bir atmosfere sahip butik nişan mekanlarını derledik.
İşte, Ankara nişan mekanları
Via Event Davet Evi
Vip Olivya Organizasyon
Maya Organizasyon & Davet Evi
Katre Organizasyon & Mekan
Piraye House
Meleğim Organizasyon Event & Davet evi
Bal Event Organizasyon
Kelebek Organizasyon & Event
Mono Event
White Event İncek
ESY Event Organizasyon Batıkent
