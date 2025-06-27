Hafta Sonunu Dolu Dolu Dışarıda Geçirmek İçin En İyi Ankara Eğlence Mekanları
Ankara’da hafta sonu planı yapmak isteyenler için eğlencenin nabzını tutan mekanlar bir araya geliyor. Şehrin dört bir yanındaki barlar, gece kulüpleri, canlı müzik sahneleri ve arkadaş ortamına uygun keyifli yerler sizi bekliyor. İster sakin bir müzik gecesi ister enerjik bir dans ortamı arayın, Ankara’da her zevke uygun bir eğlence noktası mutlaka var. Üstelik kışın da yazın da bu mekanlarda farklı konseptler ve etkinlikler bulunabiliyor.
İşte en iyi Ankara eğlence mekanları
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Central Bar Ankara
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Telwe Bar
MANHATTAN
Bla Bla Fun Pub
Gedikli Meyhane
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SAHNE Zula’da
Always Rock Bar
The Muddy Waters
Shelter Stage
Safie Meyhane Roof
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Hayat Bir Sahne
Club Escape
IF Performance Hall
Rasgele Ankara
James Cook Cafe, Pub & Restaurant
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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