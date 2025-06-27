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Hafta Sonunu Dolu Dolu Dışarıda Geçirmek İçin En İyi Ankara Eğlence Mekanları

Hafta Sonunu Dolu Dolu Dışarıda Geçirmek İçin En İyi Ankara Eğlence Mekanları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.06.2025 - 11:24

Ankara’da hafta sonu planı yapmak isteyenler için eğlencenin nabzını tutan mekanlar bir araya geliyor. Şehrin dört bir yanındaki barlar, gece kulüpleri, canlı müzik sahneleri ve arkadaş ortamına uygun keyifli yerler sizi bekliyor. İster sakin bir müzik gecesi ister enerjik bir dans ortamı arayın, Ankara’da her zevke uygun bir eğlence noktası mutlaka var. Üstelik kışın da yazın da bu mekanlarda farklı konseptler ve etkinlikler bulunabiliyor.

İşte en iyi Ankara eğlence mekanları

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Central Bar Ankara

Central Bar Ankara

Hem iç mekan hem bahçesiyle rahat bir bar. Öğrenciler için uygun bira fiyatları sunuyor. Servisin güler yüzlü ve ortam samimi olduğuna dair yorumlar bulunuyor.

Adres: İşçi Blokları, 1536. Sk. No:7, 06520 Çankaya/Ankara

Instagram: centralankara

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Telwe Bar

Telwe Bar

Bahçeli ve samimi bir ortam sunan Telwe, özellikle Cuma ve Cumartesi geceleri canlı müzik veya DJ performansları ile dolup taşıyor. Su gibi giden biralar, içten servis ve keyifli akşamlar için öneriliyor.

Adres: Cumhuriyet, İnkılap Sk. No:6 D:C, 06420 Çankaya/Ankara

Instagram: telwecafebistro

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MANHATTAN

MANHATTAN

Rock, blues ve caz tarzında müzik geceleriyle bilinen rahat bir bar. Enerjik ortam ve samimi personel yorumları öne çıkıyor. Mekân müdavimleri sahne performanslarından oldukça memnun.

Adres: Çankaya, Üsküp Cd. No:7, 06690 Çankaya/Ankara

Instagram: manhattanbarankara

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Bla Bla Fun Pub

Bla Bla Fun Pub

Renkli iç mekanı, canlı müzik ve sıcak atmosferiyle öne çıkıyor. Ziyaretçiler özellikle uygun fiyatlı içeceklerini ve güler yüzlü çalışanlarını beğeniyor. Gençler arasında popüler bir buluşma noktası.

Adres: Bahçelievler, Yukarı Bahçelievler, Aşkabat Cd. No:17, 06490 Çankaya/Ankara

Instagram: blablafunpub

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Gedikli Meyhane

Gedikli Meyhane

Ankara’da canlı fasıl meyhanelerinin önde gelenlerinden. Mezeleri müthiş, canlı müzik keyifli ve sıcak ortam yorumları sıkça yapılıyor. Rakı getirme konseptiyle de dikkat çekiyor.

Adres: Bahçelievler, Aşkabat Cd. No:46 D:16, 06101 Çankaya/Ankara

Instagram: gediklimeyhanesi

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SAHNE Zula’da

SAHNE Zula’da

Açık teraslı ve sahne performanslı bu mekan, özellikle çarşamba geceleri türkü ziyafetleriyle biliniyor. Canlı müzik repertuvarı geniş ve sahne performansları samimi bulunuyor.

Adres: Mutlukent Mahallesi 1945 Sokak, Ümitköy No: 14, 06810 Ankara

Instagram: sahnezulada

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Always Rock Bar

Always Rock Bar

Rock müzik tutkunlarının buluşma noktası. Canlı performanslar, enerjik atmosfer ve uygun fiyatlı içeceklerle dolu bir deneyim sunuyor. Happy hour saatleri dikkat çekiyor.

Adres: Cumhuriyet, İnkılap Sk. No:5/11, 06420 Çankaya/Ankara

Instagram: alwaysrockankara

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The Muddy Waters

The Muddy Waters

Caz ve blues severlerin tercihi. Kızılay’da samimi bir pub ortamı, zengin içki menüsü ve lezzetli atıştırmalıklar sunuyor. MIDI plateleri ve canlı müzik geceleri öne çıkıyor.

Adres: Kocatepe, Bayındır-2 Sk. 28/A, 06420 Çankaya/Ankara

Instagram: the.muddy.waters

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Shelter Stage

Shelter Stage

Shelter Stage küçük ama etkili sahne performansları sunuyor. Metal, rock ve akustik gecelerinde müzik şöleni yaşanıyor. Etkinlik programı geniş ve düzenli.

Adres: Kavaklıdere, Bestekar Cd No:38, 06680 Çankaya/Ankara

Instagram: shelterstage

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Safie Meyhane Roof

Safie Meyhane Roof

Çankaya’da çatı katında, manzaralı bir meyhane. Zengin meze menüsü ve huzurlu ortamıyla samimi bir akşam vaat ediyor. Rezervasyon öneriliyor.

Adres: Grand Duayen Hotel, Çankaya Mah. Cinnah Cad, Nergiz Sk. No:11 Roof Kat, 06680 Çankaya/Ankara

Instagram: safiemeyhaneroof

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Hayat Bir Sahne

Hayat Bir Sahne

Canlı müzik ve fasıl gecelerine ev sahipliği yapan samimi bir mekan. Hem deneyimli sanatçılar hem de dinamik repertuvarıyla keyifli bir akşam sağlayabiliyor. Ziyaretçiler performans kalitesini ve sıcak atmosferini övüyorlar.

Adres: Mutlukent, 1946. Sk. No: 16, 06800 Çankaya/Ankara

Instagram: hayat.sahne

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Club Escape

Club Escape

Geniş dans pisti ve canlı DJ performansları sunan bir gece kulübü. Hafta sonları misafirlerini eğlence dolu kalabalık gruplarla ağırlıyor

Adres: Çayyolu, Park Cd. No:5, 06810 Çankaya/Ankara

Instagram: escapeankara

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IF Performance Hall

IF Performance Hall

2004’ten beri Ankara’nın önde gelen konser mekanı. Türkçe pop, rock ve akustik gecelere ev sahipliği yapıyor. Kullanıcılar mekanın enerjili atmosferi ve sahne şovlarını övüyor. 

Adres: Kavaklıdere, Tunus Cd 14/A, 06410 Çankaya/Ankara

Instagram: ifperformance

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Rasgele Ankara

Rasgele Ankara

Gece kulübü formatında, kaliteli ses sistemiyle dikkat çekiyor. Rezervasyon öneriliyor.

Adres: Hilal, Sukarno Cd. No:7, 06550 Çankaya/Ankara

Instagram: rasgele.ankara

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James Cook Cafe, Pub & Restaurant

James Cook Cafe, Pub & Restaurant

Pub tarzı rahat bir ortam sunuyor. Ailelerle maç izleme için tercih ediliyor, servis hızlı ve saygılı. Yemekleri beğeniliyor; geniş menüsüyle her zaman dolu olduğu söyleniyor.

Adres: Kavaklıdere, Tunus Cd 19/A, 06680 Çankaya/Ankara

Instagram: jamescookankara

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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