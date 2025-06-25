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En İyi Beykoz Kahvaltı Mekanları! Beykoz'da Güne Güzel Bir Başlangıç Yapabileceğiniz Mekanlar

En İyi Beykoz Kahvaltı Mekanları! Beykoz'da Güne Güzel Bir Başlangıç Yapabileceğiniz Mekanlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.06.2025 - 16:55

Beykoz kahvaltı mekanları, doğayla iç içe ortamları ve lezzetli menüleriyle güne huzurlu bir başlangıç yapmak isteyenlerin favorisi. Beykoz serpme kahvaltı sunan mekanlar da hem çeşitliliği hem de bol porsiyonlarıyla öne çıkıyor. Eğer siz de Beykoz’da kahvaltı nerede yapılır diye arıyorsanız, doğru yerdesiniz. 

İşte en iyi Beykoz kahvaltı mekanları!

Kanlıca Teras

Kanlıca Teras

Beykoz’un eşsiz manzarasına karşı kahvaltı keyfi sunan Kanlıca Teras, özellikle serpme kahvaltısıyla dikkat çekiyor. Ferah ortamı, güler yüzlü hizmetiyle güne keyifli bir başlangıç yapabilirsiniz

Adres: Kanlıca, Halide Edip Adıvar Cd. No:6, 34810 Beykoz/İstanbul

Instagram: @kanlicateras

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Zeynepp Restaurant & Cafe & Patisserie Kahvaltı Polonezköy

Zeynepp Restaurant & Cafe & Patisserie Kahvaltı Polonezköy

Sakin bir ortamda kahvaltı yapmak isteyenler için ideal bir seçenek olan Zeynepp Restaurant, Polonezköy’ün huzurunu lezzetle buluşturuyor. Çeşitli kahvaltı tabakları ve taze pişen pastane ürünleriyle öne çıkıyor.

Adres: Polonezköy, 75. Yıl Cd. No:41/B, 34829 Beykoz/İstanbul

Instagram: zeyneppcafepatisserie

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Loresima Garden Polonezköy

Loresima Garden Polonezköy

Polonezköy’de bahçeli ve çocuk dostu bir kahvaltı mekanı arıyorsanız Loresima Garden doğru adres. Geniş kahvaltı sofraları, doğal ortamı ve samimi hizmetiyle aileler tarafından sıkça tercih ediliyor.

Adres: Bozhane, Boğaziçi Cd. No : 22/ A, 34829 Beykoz/İstanbul

Instagram: loresima.garden

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Yuşa Tepesi Işık Ablanın Yeri

Yuşa Tepesi Işık Ablanın Yeri

Yuşa Tepesi’nde konumlanan Işık Ablanın Yeri, sade ama doyurucu kahvaltı sunumuyla öne çıkıyor. Yorumlarda en çok doğa manzarası ve sıcacık ev yapımı lezzetleri beğeniliyor.

Adres: Tokatköy, Doğu Kapısı Cd., 34825 Beykoz/İstanbul

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Baben Beykoz

Baben Beykoz

Baben Beykoz, modern tasarımı ve zengin kahvaltı menüsüyle dikkat çekiyor. Özellikle kahvaltı tabaklarındaki tazelik ve kahve kalitesi oldukça olumlu yorumlar alıyor.

Adres: Çiftlik Mahallesi Diyar Çıkmazı, Çiftlik, Fatih Sultan Mehmet Cd. No 1, 34830 Beykoz/İstanbul

Instagram: babenbeykoz

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Ayşe Teyze Bağ Bahçe

Ayşe Teyze Bağ Bahçe

Doğal bahçe ortamı ve köy kahvaltısı arayanların sıkça tercih ettiği Ayşe Teyze Bağ Bahçe, sıcak ev yapımı lezzetleri ve samimi atmosferiyle öne çıkıyor. Hafta sonu kahvaltıları için oldukça keyifli bir yer.

Adres: Cumhuriyet, Beykoz Cd. 18/A, 34829 Beykoz/İstanbul

Instagram: ayseteyzebagbahce

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Kavacık Muhlama Karadeniz Mutfağı

Kavacık Muhlama Karadeniz Mutfağı

Adından da anlaşılacağı gibi Kavacık Muhlama, lezzetli muhlamasıyla oldukça popüler. Karadeniz kahvaltısı sevenlerin müdavimi olduğu mekan, bol çeşitli ve doyurucu serpme kahvaltısıyla da tercih ediliyor.

Adres: Rüzgarlıbahçe, Cumhuriyet Cd. No:131, 34805 Beykoz/İstanbul

Instagram: muhlamacom

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Pecko Fırın Anadolu Hisarı

Pecko Fırın Anadolu Hisarı

Kahvaltıda taze fırın ürünleri sevenler için Pecko Fırın öne çıkıyor. Sıcacık taze ekmekler ve zengin kahvaltı tabaklarıyla sade ama lezzetli bir kahvaltı deneyimi sunuyor.

Adres: Anadolu Hisarı, Bent Cd. No:2, 34815 Beykoz/İstanbul

Instagram: peckofirinistanbul

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Görele Park Kahvaltı Evi

Görele Park Kahvaltı Evi

Görele Park özellikle muhlaması ve taptaze peynir çeşitleriyle övgü topluyor. Sakin ve huzurlu ortamıyla kahvaltıya keyif katıyor.

Adres: Görele mah.polenez yolu cad no.24, 34829 Beykoz/İstanbul

Instagram: gorelepark

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Yoros Cafe & Restaurant

Yoros Cafe & Restaurant

Yoros Kalesi manzarasına karşı kahvaltı yapmak isteyenler için Yoros Cafe & Restaurant güzel bir tercih. Manzara ve serpme kahvaltı yorumlarda sıkça öne çıkıyor. Doğa içinde huzurlu bir ortam sunuyor.

Adres: Anadolu Kavağı, Fener Yolu 3/A, 34825 Beykoz/İstanbul

Instagram: yoroscaferestaurant

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Göksu Mahal Cafe

Göksu Mahal Cafe

Göksu deresi kenarında bulunan Göksu Mahal Cafe, manzaralı ve sakin bir kahvaltı arayanlar için öneriliyor. Taze ve zengin kahvaltı tabaklarıyla keyifli bir sabah geçirmek isteyenler tarafından beğeniliyor.

Adres: Göztepe, Anadolu Hisarı, Göksu Cd. No:66/A, 34820 Beykoz/İstanbul

Instagram: goksumahal

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Esat Bey Çiftliği Mandıra Filozofu

Esat Bey Çiftliği Mandıra Filozofu

Doğal ve salaş bir ortamda kahvaltı yapmak isteyenler için Esat Bey Çiftliği öne çıkıyor. Köy kahvaltısı lezzetleri ve organik ürünleriyle dikkat çeken mekan, doğayla iç içe bir deneyim sunuyor.

Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Beykoz Caddesi, No:72 karşısı Beykoz/İstanbul 

Instagram: esatbeyciftligicumhuriyetkoy

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Shubra

Shubra

Şık ve modern bir ortam sunan Shubra, Beykoz’da kahvaltıya farklı bir dokunuş getiriyor. Taze ve özenle hazırlanan kahvaltı tabaklarıyla özellikle hafta sonu kahvaltılarında tercih ediliyor.

Adres: Paşabahçe, Barbaros Cd. 27 A, 34800 Beykoz/İstanbul

Instagram: shubraturkiye

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Renklibahçe & Kahvaltı, Balık

Renklibahçe & Kahvaltı, Balık

Hem kahvaltı hem de balık menüsü sunan Renklibahçe, doğa içinde geniş bir bahçede keyifli kahvaltı yapmak isteyenler için güzel bir seçenek. Özellikle yeşillikler içinde sakin bir ortam arayanlara hitap ediyor.

Adres: 12, Anadolufeneri, Hicaz Cd., 34791 Beykoz/İstanbul

Instagram: renkli__bahce

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Tarihi Van Kahvaltısı

Tarihi Van Kahvaltısı

Van kahvaltısının zengin lezzetlerini sunan bu mekan, taze ve bol çeşitli serpme kahvaltısıyla öne çıkıyor. Yorumlarda özellikle otlu peynir, sıcak pideler oldukça beğeniliyor.

Adres: Rüzgarlıbahçe, Yasemin Sk. No:06, 34805 Beykoz/İstanbul

Instagram: trhivankahvalts

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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