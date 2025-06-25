En İyi Beykoz Kahvaltı Mekanları! Beykoz'da Güne Güzel Bir Başlangıç Yapabileceğiniz Mekanlar
Beykoz kahvaltı mekanları, doğayla iç içe ortamları ve lezzetli menüleriyle güne huzurlu bir başlangıç yapmak isteyenlerin favorisi. Beykoz serpme kahvaltı sunan mekanlar da hem çeşitliliği hem de bol porsiyonlarıyla öne çıkıyor. Eğer siz de Beykoz’da kahvaltı nerede yapılır diye arıyorsanız, doğru yerdesiniz.
İşte en iyi Beykoz kahvaltı mekanları!
Kanlıca Teras
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Zeynepp Restaurant & Cafe & Patisserie Kahvaltı Polonezköy
Loresima Garden Polonezköy
Yuşa Tepesi Işık Ablanın Yeri
Baben Beykoz
Ayşe Teyze Bağ Bahçe
Kavacık Muhlama Karadeniz Mutfağı
Pecko Fırın Anadolu Hisarı
Görele Park Kahvaltı Evi
Yoros Cafe & Restaurant
Göksu Mahal Cafe
Esat Bey Çiftliği Mandıra Filozofu
Shubra
Renklibahçe & Kahvaltı, Balık
Tarihi Van Kahvaltısı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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