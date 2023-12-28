Gözaltına Alınmıştı! Ece Ronay'ın İfadesi Ortaya Çıktı: 'Kurtköy Şuben Mailorder Yapıyor'
Gözaltına Alınmıştı! Ece Ronay'ın İfadesi Ortaya Çıktı: 'Kurtköy Şuben Mailorder Yapıyor'
Dilan ve Engin Polat'ın 'kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' suçlamalarıyla tutuklanmaları sonrası gözlerin çevrildiği sosyal medya fenomenlerinde hareketli zamanlar yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda gözaltına alınan ve kısa bir süre sonra serbest bırakılan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri olan Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı.
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Güzellik merkezleri olan sosyal medya fenomenlerinin üzerinde birkaç aydır kara bulutlar dolaşıyor. Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, Tayyar ve Özlem Öz çifti ve Ece Ronay'ın hakkında açılan davalarla ilgili her geçen gün yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor.
Ece Ronay'ın hakimlikteki ifadesinde, "Mehmet’in yavaş yavaş, karanlık diye tabir edebileceğim insanlarla ilişki kurduğunu hatta Gürcistan’daki kumarhane sahipleri ile ilişki kurmaya başladığını duymaya başladım" dediği görüldü.
"Mehmet Erdal Bilir, benim eski eşimdir. Kendisi ile yaklaşık bir yıl evli kaldık. Benim 'Ece Ronay Güzellik Merkezi' isimli iş yerimin isim hakkını kullanmasına ilk başta iznim vardı'' diyen Ece Ronay, sözlerine şöyle devam etti:
''Daha sonra benim onayım olmadan başkalarına satmaya başladı. İş yerine gittiğimde pos cihazından veya yapılan ödemelerin Vural Kurtlar isimli şahsa direkt olarak gittiğini gördüm. Mehmet’in yavaş yavaş karanlık diye tabir edebileceğim insanlarla ilişki kurduğunu hatta Gürcistan’daki kumarhane sahipleri ile ilişki kurmaya başladığını duymaya başladım."
Ece Ronay ifadesinin devamında, "Bir gün ‘Muhammet Yakut’ ismi ile sahte olduğu anlaşılan bir hesaptan hesabıma ‘Sen temiz ticaret yapıyorsun. Fakat senin ismin ile çalışan Kurtköy şuben mailorder yapıyor’ şeklinde bir mesaj geldi. Ben bu durumu Mehmet’e söyledim. Mehmet benden alacağı olmadığı halde 9 milyon liralık alacağı olduğunu iddia etmektedir. Bunu hatta canlı yayında da açıkça söyledi. Ben Mehmet’in mal varlığının denetlenmesi yönünde paylaşımlar yaptım. Mehmet’in araçlarının ‘Akamotor’ isimli galeride olduğunu belirttim. Daha sonra burası kurşunlanmış" dedi.
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Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli’ndeki iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin tespit edilmesinin ardından 15 Aralık’ta Ece Ronay'ın evine baskın düzenlendi.
Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda Ronay ile birlikte 5 şüpheli daha yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheliden 3 şüpheli tutuklanırken, Ece Ronay’ın aralarında bulunduğu 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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