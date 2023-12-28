Gözaltına Alınmıştı! Ece Ronay'ın İfadesi Ortaya Çıktı: 'Kurtköy Şuben Mailorder Yapıyor'

Dilan ve Engin Polat'ın 'kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' suçlamalarıyla tutuklanmaları sonrası gözlerin çevrildiği sosyal medya fenomenlerinde hareketli zamanlar yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda gözaltına alınan ve kısa bir süre sonra serbest bırakılan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri olan Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı.