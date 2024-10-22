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Burak Berkay Akgül, Meryem Uzerli'yle Sevişme Sahnesini Anlattı!

Burak Berkay Akgül, Meryem Uzerli'yle Sevişme Sahnesini Anlattı!

Meryem Uzerli
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
22.10.2024 - 09:17

RU dizisinde beraber rol aldığı Meryem Uzerli'yle iddialı sahnelerde yer alan Burak Berkay Akgül, sevişme sahneleri hakkında Hakan Gence'ye konuştu.

KAYNAK: Hakan Gence ile Sıkı Sohbet

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Bu senenin en iddialı işlerinden RU'da rol alan Meryem Uzerli ve Burak Berkay Akgül, enfes bir projeye imza attılar.

Bu senenin en iddialı işlerinden RU'da rol alan Meryem Uzerli ve Burak Berkay Akgül, enfes bir projeye imza attılar.

İddialı sevişme sahnelerinin yer aldığı dizi, izlerken yürek hoplatırken Akgül, o sahneler hakkında konuştu.

İddialı sevişme sahnelerinin yer aldığı dizi, izlerken yürek hoplatırken Akgül, o sahneler hakkında konuştu.

Hakan Gence'nin programına konuk olan Akgül, "Sevişme sahneleri zor muydu?" sorusuna "Çok zordu" yanıtını verdi.

Hakan Gence'nin programına konuk olan Akgül, "Sevişme sahneleri zor muydu?" sorusuna "Çok zordu" yanıtını verdi.

"Orada bir matematik var. Işığı kolluyorsun, sesi kolluyorsun, kamerayı kolluyorsun, onu düşünüyorsun, karşında oyuncu var. Ve bu iş kolay olmadı benim için."

"Orada bir matematik var. Işığı kolluyorsun, sesi kolluyorsun, kamerayı kolluyorsun, onu düşünüyorsun, karşında oyuncu var. Ve bu iş kolay olmadı benim için."

"Partnerinizle kurduğunuz iletişim çok önemli. O konuda çok rahatlattı beni."

"Partnerinizle kurduğunuz iletişim çok önemli. O konuda çok rahatlattı beni."
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İşte o anlar:

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