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Birce Akalay'ın Vahşice Katledilen Kadınlar Üzerinden Reklam Yaptığını Söyleyenler Kızgın!

Birce Akalay'ın Vahşice Katledilen Kadınlar Üzerinden Reklam Yaptığını Söyleyenler Kızgın!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 10:21

Ülkemizde geçtiğimiz günlerde bir caninin vahşice katlettiği kadınların yası tutulurken oyuncu Birce Akalay, Mezarlık dizisi hakkında bir tepki paylaşımı yaptı. Ancak sosyal medyada bu paylaşım yanlış anlaşıldı. Oyuncuya 'Bu konu üzerinden de reklam yapma!' yazdılar.

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İkbal ve Ayşenur cani Semih Çelik tarafından katledildi. Tüm Türkiye yaşananların şokunu henüz atlatamadı. Ünlülerden yaşanan cinayete tepkiler yükseldi.

İkbal ve Ayşenur cani Semih Çelik tarafından katledildi. Tüm Türkiye yaşananların şokunu henüz atlatamadı. Ünlülerden yaşanan cinayete tepkiler yükseldi.

O isimlerden biri de Birce Akalay oldu ancak oyuncunun tepkisi sosyal medyada öfkeyi ikiye katladı.

O isimlerden biri de Birce Akalay oldu ancak oyuncunun tepkisi sosyal medyada öfkeyi ikiye katladı.

Akalay, yeni dizisi Mezarlık'ın 2. sezonunun geldiğini kadın cinayeti tepkisi ile duyurdu. Dizide Komiser Önem'e hayat veren oyuncu şöyle yazdı:

Akalay, yeni dizisi Mezarlık'ın 2. sezonunun geldiğini kadın cinayeti tepkisi ile duyurdu. Dizide Komiser Önem'e hayat veren oyuncu şöyle yazdı:

'Lütfen elinizi çabuk tutun. Birleşmeye, tek yürek olmaya her zamankinden çok daha fazla ve acil ihtiyacımız var. Yas tuta tuta kalbimiz kurudu.Bin parçaya bölündük sananlar ise yanılıyorlar.. Kadınların yeniden huzurla yaşayabildiği bir ülke olmak için şimdi daha çok çalışacağız.'

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Akalay'ın bu yorumu sosyal medyada tepkileri çığ gibi büyüttü.

Akalay'ın bu yorumu sosyal medyada tepkileri çığ gibi büyüttü.
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Oyuncuya "Gerçek kimliğinle tepki göster!" yazanlar...

Oyuncuya "Gerçek kimliğinle tepki göster!" yazanlar...
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Ve dizinin reklamını yaptığını söyleyenler oldu.

Ve dizinin reklamını yaptığını söyleyenler oldu.
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Her koşulda da İkbal ve Ayşenur'a ağlarken böyle bir olay yaşanması herkesi üzdü.

Her koşulda da İkbal ve Ayşenur'a ağlarken böyle bir olay yaşanması herkesi üzdü.
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Akalay henüz hakkındaki bu yorumlara yanıt vermedi.

Akalay henüz hakkındaki bu yorumlara yanıt vermedi.
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...
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