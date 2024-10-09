Birce Akalay'ın Vahşice Katledilen Kadınlar Üzerinden Reklam Yaptığını Söyleyenler Kızgın!

'Lütfen elinizi çabuk tutun. Birleşmeye, tek yürek olmaya her zamankinden çok daha fazla ve acil ihtiyacımız var. Yas tuta tuta kalbimiz kurudu.Bin parçaya bölündük sananlar ise yanılıyorlar.. Kadınların yeniden huzurla yaşayabildiği bir ülke olmak için şimdi daha çok çalışacağız.'