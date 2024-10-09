Birce Akalay'ın Vahşice Katledilen Kadınlar Üzerinden Reklam Yaptığını Söyleyenler Kızgın!
Birce Akalay'ın Vahşice Katledilen Kadınlar Üzerinden Reklam Yaptığını Söyleyenler Kızgın!
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İkbal ve Ayşenur cani Semih Çelik tarafından katledildi. Tüm Türkiye yaşananların şokunu henüz atlatamadı. Ünlülerden yaşanan cinayete tepkiler yükseldi.
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O isimlerden biri de Birce Akalay oldu ancak oyuncunun tepkisi sosyal medyada öfkeyi ikiye katladı.
Akalay, yeni dizisi Mezarlık'ın 2. sezonunun geldiğini kadın cinayeti tepkisi ile duyurdu. Dizide Komiser Önem'e hayat veren oyuncu şöyle yazdı:
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Akalay'ın bu yorumu sosyal medyada tepkileri çığ gibi büyüttü.
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Oyuncuya "Gerçek kimliğinle tepki göster!" yazanlar...
Ve dizinin reklamını yaptığını söyleyenler oldu.
Her koşulda da İkbal ve Ayşenur'a ağlarken böyle bir olay yaşanması herkesi üzdü.
Akalay henüz hakkındaki bu yorumlara yanıt vermedi.
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