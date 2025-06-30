Barış Alper Yılmaz'ın Yakalanmamak İçin Kız Arkadaşını Bırakıp 25 Milyonluk Aracıyla Kaçtığı İddia Edildi!
Kaynak: https://www.posta.com.tr/magazin/bari...
Futboldaki başarılı kariyerinin yanı sıra yakışıklılığı ve sempatik tavırlarıyla da magazinin gündeminden düşmeyen Barış Alper Yılmaz, bu kez özel hayatıyla olay oldu. Özellikle Twitter’da sık sık konuşulan genç futbolcu, iddiaya göre geçtiğimiz gece çapkınlık turunda yakalandı. Posta'nın haberine göre; bir otelden genç bir kadınla çıkarken kameralara yakalanan Barış Alper’in, görevlilerin uyarısıyla sevgilisi olduğu iddia edilen genç kadını ortada bırakıp kaçtığı öne sürüldü.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray’ın parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz’ın hem kariyeri hem de özel hayatı çok konuşuluyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii Barış Alper Yılmaz’ın sadece sahadaki performansı değil, özel hayatı da bir o kadar merak konusu.
Gece saatlerinde otelden birlikte ayrılan ikiliyi gören otel görevlileri, içeride basın mensuplarının olduğunu söyleyince ortalık karıştı!
Tabii ki genç kadının Barış Alper Yılmaz’ın gerçek sevgilisi olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın