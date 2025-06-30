Barış Alper Yılmaz'ın Yakalanmamak İçin Kız Arkadaşını Bırakıp 25 Milyonluk Aracıyla Kaçtığı İddia Edildi!

Keçiörengücü’nden Galatasaray’a transfer olduktan sonra adeta kariyer basamaklarını üçer beşer çıkan Barış Alper Yılmaz, performansıyla hem Sarı-Kırmızılı taraftarların hem de milli takımın gözbebeği oldu. Son olarak Avrupa Şampiyonası’ndaki çıkışıyla da tüm Avrupa’nın dikkatini çekmeyi başardı. Hatta öyle ki, İtalya’nın köklü kulüplerinden Inter’in genç yıldız için resmi teklif sunduğu bile konuşuluyor.

İddiaya göre Inter, Barış Alper Yılmaz için harekete geçti ve Galatasaray’a ciddi bir teklif yaptı. Sarı-Kırmızılı yönetim ise genç yeteneği kolay kolay bırakmak istemiyor. Masadaki rakam mı? Tam tamına 35 milyon Euro!