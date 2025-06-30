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Barış Alper Yılmaz'ın Yakalanmamak İçin Kız Arkadaşını Bırakıp 25 Milyonluk Aracıyla Kaçtığı İddia Edildi!

Barış Alper Yılmaz'ın Yakalanmamak İçin Kız Arkadaşını Bırakıp 25 Milyonluk Aracıyla Kaçtığı İddia Edildi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.06.2025 - 14:39

Futboldaki başarılı kariyerinin yanı sıra yakışıklılığı ve sempatik tavırlarıyla da magazinin gündeminden düşmeyen Barış Alper Yılmaz, bu kez özel hayatıyla olay oldu. Özellikle Twitter’da sık sık konuşulan genç futbolcu, iddiaya göre geçtiğimiz gece çapkınlık turunda yakalandı. Posta'nın haberine göre; bir otelden genç bir kadınla çıkarken kameralara yakalanan Barış Alper’in, görevlilerin uyarısıyla sevgilisi olduğu iddia edilen genç kadını ortada bırakıp kaçtığı öne sürüldü. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.posta.com.tr/magazin/bari...
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Galatasaray’ın parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz’ın hem kariyeri hem de özel hayatı çok konuşuluyor!

Galatasaray’ın parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz’ın hem kariyeri hem de özel hayatı çok konuşuluyor!

Keçiörengücü’nden Galatasaray’a transfer olduktan sonra adeta kariyer basamaklarını üçer beşer çıkan Barış Alper Yılmaz, performansıyla hem Sarı-Kırmızılı taraftarların hem de milli takımın gözbebeği oldu. Son olarak Avrupa Şampiyonası’ndaki çıkışıyla da tüm Avrupa’nın dikkatini çekmeyi başardı. Hatta öyle ki, İtalya’nın köklü kulüplerinden Inter’in genç yıldız için resmi teklif sunduğu bile konuşuluyor.

İddiaya göre Inter, Barış Alper Yılmaz için harekete geçti ve Galatasaray’a ciddi bir teklif yaptı. Sarı-Kırmızılı yönetim ise genç yeteneği kolay kolay bırakmak istemiyor. Masadaki rakam mı? Tam tamına 35 milyon Euro!

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tabii Barış Alper Yılmaz’ın sadece sahadaki performansı değil, özel hayatı da bir o kadar merak konusu.

Tabii Barış Alper Yılmaz’ın sadece sahadaki performansı değil, özel hayatı da bir o kadar merak konusu.

Başarılı futbolcu, özel yaşamını genelde gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de bu kez Bebek’te kameralara fena yakalandı! Posta’nın haberine göre; Barış Alper, önceki akşam menajeriyle birlikte bir oteldeydi.

İlerleyen saatlerde ise iddiaya göre kendisine sevgilisi olduğu öne sürülen sarışın bir kadın da eşlik etti.

Gece saatlerinde otelden birlikte ayrılan ikiliyi gören otel görevlileri, içeride basın mensuplarının olduğunu söyleyince ortalık karıştı!

Gece saatlerinde otelden birlikte ayrılan ikiliyi gören otel görevlileri, içeride basın mensuplarının olduğunu söyleyince ortalık karıştı!

Barış Alper, 25 milyon lira değerindeki lüks aracına hızla atlayıp sevgilisi olduğu iddia edilen kadını ortada bıraktı. Genç kadın ise Bebek sokaklarında bir süre şaşkın şaşkın dolaştıktan sonra kendi aracına binip mekandan uzaklaştı.

Tabii ki genç kadının Barış Alper Yılmaz’ın gerçek sevgilisi olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Tabii ki genç kadının Barış Alper Yılmaz’ın gerçek sevgilisi olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Ne futbolcudan ne de menajerinden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Sosyal medyada olay kısa sürede gündem olurken ünlü futbolcu bu iddia nedeniyle şimdiden dillere düştü bile. 

Bakalım Barış Alper Yılmaz’dan bu iddialara bir yanıt gelecek mi, bekleyip göreceğiz!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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