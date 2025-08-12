onedio
Arka Sokaklar Ali'nin Set Karesinden Survivor Kazançlarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Arka Sokaklar Ali'nin Set Karesinden Survivor Kazançlarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Esra Demirci
13.08.2025 - 00:23

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

12 Ağustos Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

MasterChef Türkiye başlar başlamaz yarışmacılar Mehmet Şef'i çileden çıkarmaya başladı.

MasterChef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya'nın başı yarışmacılarla dertte. Ana kadroya seçilen yarışmacıların her biri birbirinden yetenekli olsa da MasterChef kurallarına henüz tam anlamıyla uyum sağlayamıyorlar. Bunu fark eden Mehmet Şef, sinirden deliye dönüp yarışmacılara ültimatom verdi.

Detaylar:

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 20. sezonuyla geri dönüyor.

20. sezon onayı alan Arka Sokaklar sonunda sete çıktı. Dizide uzun sezonlar rol alıp daha sonra ölerek diziye veda eden Alp Korkmaz, bu sezonda diziye geri dönüyor. Ali'yi canlandıran Alp Korkmaz'ın Arka Sokaklar setinden ilk karesi geldi.

Detaylar:

Sosyal medyadaki videolarıyla ünlenen Aras Özadalı, daha sonralarda Çocuktan Al Haberi programında karşımıza çıkmıştı.

Bir döneme damga vuran Çocuktan Al Haberi programının minik yıldızı Aras Özaydın'ı muhakkak tanırsınız. Şimdilerde büyüyüp kocaman olan Aras'ın son halini sizler için bulduk!

Detaylar:

atv ekranlarında 17 sezondur devam eden gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'i izlemeyen yok!

atv ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, haziran ayında sezon finali yapmıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman yayınlanacağı merak edilirken sonunda beklenen haber geldi. Müge Anlı'nın yeni sezon yayın tarihi belli oldu.

Detaylar:

atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, 7. sezon onayı almıştı.

atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in kadrodan ayrılmasıyla zaman atlaması yaşanıyor. Yeni sezonda başrolde Mert Yazıcıoğlu'nu izleyeceğimiz bir Kuruluş Osman ile karşı karşıya kalacağız. Başrolün değişmesiyle kadroda da ciddi değişikliklere gidiliyor. Birsen Altuntaş, Yıldız Çağrı Atiksoy'un canlandırdığı Malhun Hatun'un yaşlılığını canlandırmak için yeni bir isme teklif gittiğini açıkladı.

Detaylar:

Esra Sönmezer'in YouTube programına Survivor'la ünlenen Nagihan Karadere konuk oldu.

Survivor'ın en sevilen yarışmacılarından Nagihan Karadere, Esra Sönmezer'in YouTube kanalına konuk oldu. Sönmezer'in 'Survivor'dan iyi para kazandın mı?' sorusuna Nagihan, çok para kazandığını belirtip ev ve araba detayını da ekledi.

Detaylar:

Son dönemlerin popüler oyuncusu Seda Bakan, Kadife Kelepçe ile TV'de boy gösterecek.

Son haftalarda her kanal yeni proje duyurularıyla karşımıza çıkıyor. Show TV de yeni sezonu iddialı işlerinden Kadife Kelepçe ile açmaya hazırlanıyor. Seda Bakan'ın başrolde yer alacağı dizi için çalışmalara başlandı. Cast seçimleri sürerken Seda Bakan'ın kızına hayat verecek kişi de seçildi.

Detaylar:

MasterChef 2025’in yeni sezonu heyecanla takip edilmeye devam ediyor.

Ana kadroda yarışacak isimler geçtiğimiz haftalarda netleşmişti. Programın dikkat çeken isimlerinden Ayten Saner de ana kadroya adını yazdırmaya başaranlardan olmuştu. Yarışmacı ana kadroya giren 9. isimdi. Şimdiyse yürekleri dağlayan hikayesini paylaştı. Saner, göğüs germek zorunda kaldığı zorlukları dile getirmesiyle hem stüdyoyu hem de izleyenleri duygulandırdı.

Detaylar:

Berk Atan’ın başrolündeki Gönül Dağı, hem merak yaratıyor hem de tebessüm ettiriyor.

TRT 1 ekranlarında 5 sezondur izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, TV’nin sevilen aile dizilerinden. Reytinglerde de başarısını kanıtlayan dizi şimdilerde 6. sezon hazırlığında. Kısa bir tatil molasının ardından dizi için çalışmalara yeniden başlandı. Cast için de birkaç değişiklik oldu. Birsen Altuntaş kadroya yeni bir oyuncunun katıldığını açıkladı.

Detaylar:

Ekranların ve sektörün sevilen isimlerini bir araya getiren dizi için heyecan dorukta.

Kanallar bir bir yeni projeleri duyururken hangisini izleyeceğiz derdine şimdiden düştük. NOW da iddialı yapımlarıyla dikkat çekenlerden. Şimdiyse Çok Uzak Çok Yakın dizisiyle izleyicide merak uyandırmayı başardı. Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor’u buluşturacak olan dizinin kadrosuna katılan yeni isimleri Birsen Altuntaş aktardı.

Detaylar:

İsmail Hacıoğlu’nun Büyük İskender karakterine hayat vereceği dizi merak uyandırmaya devam ediyor.

Kanallar ve yapımlar yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. TRT 1’in yeni sezon dizisinin Cennetin Çocukları olacağı duyurulmuştu. İsmail Hacıoğlu’nun başrolündeki dizi için gelişmeler sürerken kadroya yeni isim dahil olduğunu gazeteci Birsen Altuntaş açıkladı.

Detaylar:

